Nadšený boss Vsetína: Dvanáct týmů? Zdravý názor, strašně se mi to líbí! | iSport.cz

Silná myšlenka Sparty, Plzně a Liberce o postupném zúžení hokejové extraligy až na dvanáct týmů , hodně zaujala i ve Vsetíně. Šestinásobný mistr, který třináct let mezi elitou chybí, nadále spřádá postupové plány a jeho jednatel Daniel Tobola nápad tria špičkových klubů vítá. Byť by na něj mohl celek z Lapače ve finále doplatit. „Za mě konečně zdravý názor, zvedám palec nahoru,“ prohlásil upřímně pro isport.cz.

Proč myslíte?

„Jednoznačně kvituju zeštíhlování soutěží. Jsme za to velcí bojovníci v dorostu i v juniorce. Proto mě tento kontra návrh příjemně překvapil. Přesně tohle český hokej potřebuje. Strašně se mi to líbí a věřím, že tahle varianta vyhraje. Ty tři kluby se na věc dívají zcela racionálně, zdravě. Nejde o to, jestli postoupí Vsetín, Jihlava, Kladno nebo Havířov. Nejsme pupek světa. Jde o otevřenost sportu. Uzavírání extraligy kvůli koronaviru je pro mě lhaní si do vlastní kapsy. Zapadlo by to do dlouhodobě špatných rozhodnutí.“

Jak to myslíte?

„Pořád hledáme nějaké jistotky. Vezměte si, jaký náboj měla letos extraliga. Lidé v podstatě nesledovali, co se děje nahoře. Jestli je Plzeň v daný okamžik třetí nebo šestá. Většina fanoušků se dívala na poslední čtyři týmy v tabulce. Sestup přece není konec světa. Důkazem jsou Karlovy Vary. Sestoupily, ozdravily se a chytly to za správný konec. Třetí sezonu udělaly další vzestup a kdoví, jak by dopadly v play off. Proč by měl mít někdo privilegium, že musí být padesát let v extralize? Ohánět se tradicí a historií není na místě.“

Na Valašsku víte, o čem mluvíte.

„Vsetín byl v roce 2007 vyloučen a neštěkl po něm ani pes. Nikdo o tom nemluví. Přežili jsme to, trvalo to déle. Teď když někdo sestoupí, může se příští rok vrátit zpátky. Copak fotbalové kluby zanikly? Je to normální koloběh sportu. Pokud by se měla soutěž uzavřít a nikdo by nemohl postoupit, byla by to vražda.“

Kolik máte aktuálně hráčů? Hodně jich odešlo a tým stavíte víceméně znova.

„Možná jsme překvapili sami sebe. (úsměv) Už máme mužstvo téměř hotové. Máme ve hře jen dvě tři místa, která vyřešíme možná během května. Jednání se vedou. Vyřešili jsme i gólmany, domluvili jsme se na další spolupráci s Davidem Gábou. Bude jedničkou, vsadili jsme na něj. Věřím, že třetí sezonu bude mít ještě lepší než ty dvě předchozí. Bude mít za sebou silné, hladové mladé kluky. U Kuby Málka se mluví o Americe, ale rád by tu zůstal.“

Ale jak silný bude kádr?

„Na papíře možná tak kvalitně podle jmen a zkušeností působit nebude. Ale ze skladby týmu máme dobrý pocit. Bude to vyváženější. Po hráčích střední generace budeme chtít, aby se stali lídry. Jádro kluků, kteří jsou v tom správném věku, se nám podařilo udržet. Podařilo se nám tento týden domluvit s obráncem Lubošem Štachem jako Vsetíňákem. Chceme, aby se nám tihle kluci vraceli.“

Mění se ambice klubu?

„Máme pořád jen ta nejvyšší očekávání. Děláme vše pro to, aby tým bojoval o nejvyšší příčky v soutěži a pokusil se o postup do extraligy. Byl by nesmysl bavit se ve Vsetíně o tom, že jdeme sezonu nějak absolvovat. Ten největší otazník je koronavirus. Přejeme si, aby už odešel a byl mediálně vypuštěn. Hrát bez lidí nedává smysl ekonomický a ani co se týká atmosféry. Kór u nás na Lapači. Ale nejsme v tom sami.“

Už vidíte na rozpočet pro příští ročník?

„Stěžejní je, že jsme se domluvili s naším generálním partnerem, firmou Robe. Pokračujeme dál. To je pro nás ta nejskvělejší zpráva. Bavíme se s dalšími partnery. Někde máme přísliby, jinde musíme ještě chvíli počkat. Naším druhým generálním partnerem jsou diváci na Lapači. Ty taky potřebujeme. Teď jedeme ve štíhlejším režimu, co se týká výdajů. Nicméně se snažíme, aby to nemělo vliv na nutné činnosti jako je třeba letní příprava. Ta už běží druhým týdnem. Pracujeme s tím, že se znovu srovnáme, nadechneme a společnost bude fungovat dál. A my s ní.“

Pokud vím, vedení společnosti Robe při nástupu do klubu vyhlásilo, že chce do pěti let extraligu…

„Máme před sebou pátý rok. Ještě jsme v plánu. (úsměv) Nikdo nás neškrtí za to, že přišel koronavirus a nepostoupili jsme do extraligy. Jsme dlouhodobě naladěni na stejnou notu. Chceme něco dokázat, baví nás to a jdeme si za svým. Samozřejmě, že vše chce svůj čas.“

Těšíte se, jak dorazí na Lapač s Kladnem Jaromír Jágr?

„Kéž by se s Kladnem dostavil. Fanoušci by byli určitě rádi. Když bude Jarda hrát, bude to atraktivní pro celý český hokej. Nejen pro nás a pro Chance ligu.“