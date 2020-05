Pikantní návrat? Bednář má jít do Slavie. Novák to slyšel od vrátného | iSport.cz

Jaroslav Bednář přišel do Hradce na sklonku kariéry, i tak byl vždy hlavním tahounem • Jaroslav Legner (Sport)

Jaroslav Bednář dal Pardubicím rychlý gól, přesto to na výhru nestačilo • Pavel Mazáč (Sport)

Zklamaný kapitán Mountfieldu HK Jaroslav Bednář se po prohře se Spartou pořádně opřel do svých spoluhráčů • Jaroslav Legner / Sport

Kapitán Slavie Jaroslav Bednář právě slaví čtvrtý gol do sítě Komety. Co na tom, že je momentálně bez brusle... • Michal Beránek (Sport)

Ani Jaroslav Bednář pádu Slavie do první ligy nezabránil • Dominik Bakeš (Sport)

Ikona Slavie Jaroslav Bednář by se mohl po pěti letech vrátit do pražského klubu • Barbora Reichová (Sport)

V českém hokejovém zákulisí rozhodně není nuda, mluví se o pikantních transferech. Jedním z nich je chystaný comeback Jaroslava Bednáře do Slavie. „Už jsem to slyšel od vrátného na Slavii,“ reagoval slávistický kapitán Jan Novák na spekulace.

V červenobílém trikotu odehrál s přestávkami strávenými po světě deset let, stal se ikonou Slavie, extraligovým šampionem v sezoně 2007/08. Jaroslav Bednář se s klubem loučil neslavně, když byl i u pádu týmu před pěti roky do první ligy. Tak teď může zažít lepší chvilky, třeba postupové…

O zájmu Slavie o 43letého veterána se začalo šuškat v minulém týdnu, zatím to k puncu oficiálního oznámení má poměrně daleko, ale jisté je, že atraktivní comeback je ve hře. „Super zpráva. Před pár dny jsem se ji dozvěděl od vrátného v Edenu. Takže mě nepřekvapuje, na co se mě ptáte, už jsem to zahlédl i na Instagramu,“ pousmál se kapitán týmu Jan Novák, další ikona kdysi obávaného a bohatého extraligového týmu. Současnost je trudnější, ovšem nikoli bezvýchodná. Slavia jde pozvolna nahoru.

A Bednář by progresu mohl pomoci. V kabině i na bojišti. Minulý ročník strávil jako hvězdný host ve druholigovém Vrchlabí po boku Petra Sýkory, Jana Hlaváče a Tomáše Rolinka, zároveň se rozloučil s manažerskou dráhou v hradeckém Mountfieldu. „Jarda byl hodně vidět minulou sezonu ve Vrchlabí, pořád má na to být platným hráčem,“ myslí si Novák.

Zároveň může někdejší reprezentant dobře posloužit jako reklamní trhák. „V souvislosti s ním se o Slavii začne zase víc mluvit a nějakou dobu by to mohlo vydržet. „Bedýnka“ toho se Slavií hodně dokázal, takového člověka nemůžete vymazat z paměti. Výborný hráč, kamarád, někdy trochu uřvanější, ale já s ním vždycky vyšel,“ vtipkoval Novák, jenž coby lídr týmu z pražského Edenu v minulých dnech virtuálně přijal už jiného navrátilce Marka Tomicu, dlouholetého vršovického pracanta.