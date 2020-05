Návrh na změny v první lize: sestup hned tří týmů, sezona opět na dvě části | iSport.cz

Podle původních předpokladů mělo hrát druhou nejvyšší soutěž v nacházející sezoně 17 účastníků. Nakonec ji ale po předčasném ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru rozšířilo místo jediného vítěze druhé ligy trio nejlepších celků základních částí všech tří skupin - Kolín, Šumperk a Vrchlabí.

V novém systému soutěže se podle návrhu utkají celky dvoukolově každý s každým a sehrají 36 utkání. Před druhou částí se rozdělí na desetičlennou lepší a devítičlennou horší skupinu. V první desítce, která bude mít jistou účast v play off, se bude hrát dvoukolově a půjde o dalších 18 zápasů. O 11. až 19. místo půjde při stejném systému o 16 duelů.

Čtyři nejlepší celky z první skupiny by postoupily přímo do čtvrtfinále play off. Celky na 5. až 10. místě a nejlepšími dvěma z druhé skupiny by hrály předkolo. Nejhorší dva by naopak sestoupily přímo do druhé ligy. Celky ze 4. až 7. místa druhé skupiny by hrály o udržení systémem play down, přičemž nejhorší z nich by sestoupil přímo a druhý nejhorší by obhajoval účast v baráži s vítězem druhé ligy.

Pokud by některý z devatenácti celků, které využily práva se do první ligy přihlásit, nesplnil licenční podmínky, systém ve skupinách by se změnil. V sezoně 2021/22 má podle prosincového rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje nastupovat v první lize 16 týmů.

Výkonný výbor Českého hokeje má 4. června schvalovat i pondělní návrh Asociace profesionálních klubů, podle kterého by v extralize v příštích čtyřech sezonách hrálo stále 14 týmů a znovu by se zavedla baráž - tentokrát jen nejhoršího mužstva proti nejlepšímu týmu první ligy. V minulé sezoně měl vítěz druhé nejvyšší soutěži jistý přímý postup, Motor České Budějovice jej nakonec v nedohrané soutěži získal jako nejlepší tým základní části.

Přehled účastníků první hokejové (Chance) ligy pro ročník 2020/21:

Draci Šumperk, HC AZ Havířov 2010, HC Baník Sokolov, HC Benátky nad Jizerou, HC Dukla Jihlava, HC Frýdek-Místek, HC RT Torax Poruba 2011, HC Slavia Praha, HC Stadion Litoměřice, HC Stadion Vrchlabí, HC Zubr Přerov, Hokej Ústí nad Labem, LHK Jestřábi Prostějov, Piráti Chomutov, Rytíři Kladno, SC Kolín, SK Horácká Slavia Třebíč, SK Trhači Kadaň, VHK Robe Vsetín.