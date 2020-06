Nabouchaná první liga: Zkušení borci, zajímaví gólmani a (snad) Jágr | iSport.cz

Nový ročník první hokejové ligy bude nabitý zajímavými jmény. Druhou nejvyšší soutěž si zahraje například zkušený obránce Jan Výtisk, bývalý Ocelář Martin Adamský a mnoho dalších • FOTO: koláž iSport.cz Nedočkaví fanoušci hladovějící po hokeji se mají na co těšit. Novou sezonu první hokejové ligy, kterou si zahraje 19 týmů, by měla výrazně zatraktivnit řada velezkušených hráčů, kteří mají stále co nabídnout. Na nejvyšší úrovni bojovali ve stovkách zápasů a drtivá většina z nich se alespoň jednou zařadila mezi šampiony. Ve druhé nejvyšší soutěži se rovněž objeví zajímavá zahraniční jména, která se v Česku ještě nepředstavila. Na koho všechno se může Chance liga těšit? V článku iSport.cz se podívejte na ty nejzajímavější borce mířící o patro níž.

Martin Adamský útočník – AZ Havířov věk: 38 bilance v extralize: 932 zápasů / 412 bodů (222+190) V Třinci, kde se dvakrát radoval z mistrovského titulu, již neměl místo v základní sestavě. Na farmu Ocelářů ve Frýdku-Místku se ostřílený střelec nakonec nerozhodl jít, končit se mu ale nechtělo. Pro pokračování v bohaté kariéře si zvolil prvoligový Havířov, i když měl údajně nabídku z Pardubic. „Nechci upřednostňovat extraligu s tím, že bych hrál čtvrtou lajnu,“ vysvětloval rodák ze Studénky své rozhodování nedávno pro iSport.cz. „Radši bych bral první lajnu v první lize, než abych měl šest minut ice timu v extralize. To by mě naplňovalo víc. A taky už se moc nechci stěhovat. Takže je jasně nápadné, že jsem zvažoval nabídky kolem komína.“ V havířovském klubu, který proslavil streamovací seriál Lajna, odehrál Adamský před 21 lety svůj první zápas mezi seniory. Nyní se vrací jako velezkušený lídr.

Josef Hrabal obránce/útočník – HC Zubr Přerov věk: 34 bilance v extralize: 564 zápasů / 190 bodů (46+144) Hokejový univerzál, jemuž nedělá problém hra dozadu i dopředu si za tým z rodného města zahrál již v minulé sezoně. Vydržel ale pouze osm zápasů a vydal se prozkoumat anglický hokej v dresu Sheffieldu. Nyní se majitel extraligového titulu s třineckými Oceláři z roku 2011 i z rodinných důvodů vrací k Zubrům. "Rozhodl jsem se, že v následujících měsících budu určitě doma. Hokejové prostředí v Přerově znám, se všemi tu vycházím velmi dobře. Zubři pro mě byli první volba,“ řekl Hrabal pro klubový web. S vedením se prozatím dohodl na smlouvě do prosince s možností opce. Přerovští trenéři i fanoušci by byli bezesporu rádi, kdyby ji slavný rodák se zkušenostmi z Ruska, Švédska či Finska uplatnil.

Jan Výtisk obránce – HC Stadion Litoměřice věk: 38 bilance v extralize: 1057 zápasů / 144 bodů (40+104) Pro fanoušky Vítkovic bylo velkým šokem, když vedení klubu s dosavadním kapitánem a úspěšným odchovancem rozvázalo kontrakt. Vousatý bek, který v nejvyšší soutěži odehrál přes tisíc utkání, již nefiguroval v představách trenérů, maximálně jako záloha. S tím se ale Výtisk nesmířil a po konci v mateřském týmu si nakonec kariéru prodlouží v Litoměřicích jako mentor mladých hráčů zapojených do svazového projektu "Dukla". Nabídku hrát za Stadion dostal přímo od šéfa Českého hokeje Tomáše Krále, po týdnu rozmýšlení ji přijal. "Ve Vítkovicích jsem měl kolem sebe ty skoro nejmladší, jsem zvyklý. V Litoměřicích bude mladých kluků ještě víc, těším se na to," prozradil vítěz extraligy 2016 s Libercem.

Michal Trávníček útočník – HC Slovan Ústí nad Labem věk: 40 bilance v extralize: 1061 zápasů / 347 bodů (144+203) Další "tisícovkář", který se s aktivním hokejem "důstojně" nerozloučí v Tipsport extralize. I když měl letitý kapitán Litvínova s klubem ještě roční smlouvu, obměněné vedení Vervy v čele se sportovním ředitelem Pavlem Hynkem a novým koučem Vladimírem Országhem s ním již nepočítalo. Na konec se ale ještě necítil. Čtyřicetiletý rodák z Děčína se domluvil na ročním kontraktu s nedalekým ústeckým Slovanem. „Hlavně se mi líbí, že chtějí postavit mladý mančaft a pracovat s talenty,“ řekl Trávníček po podpisu s Ústím. Severočeský klub, který kvůli pandemii koronaviru ještě před několika měsíci řešil existenční problémy, získal i s přispěním olympijského vítěze z Nagana Jana Čalouna ostříleného borce stále hladovějícího po herním vytížení a výchově mladých hokejistů.

Lukáš Pabiška útočník – HC Benátky nad Jizerou věk: 36 bilance v extralize: 652 zápasů / 201 bodů (101+100) Se seniorským hokejem začal v Liberci, fanoušky si však především získal během dlouhého angažmá u rivala z Mladé Boleslavi. Během deseti let prožil s Bruslaři neslavné barážové období sestupů a postupů, ale také největší týmový úspěch v podobě postupu do semifinále play off 2016. Další sezonu už ve městě automobilů nepřidá, stěhuje se do nedalekých Benátek nad Jizerou. Za libereckou farmu nastoupil šestatřicetiletý centr již v minulém ročníku, nyní však přichází jako první oficiální posila Středočechů.

Tomáš Linhart obránce – HC Stadion Vrchlabí věk: 36 bilance v extralize: 888 zápasů / 176 bodů (44+132) Po konci v Hradci Králové podepsal velezkušený obránce smlouvu s mateřskými Pardubicemi, ale primárně by své služby měl poskytovat právě partnerskému týmu ve Vrchlabí. Severočeský klub se po předčasně ukončeném ročníku dočkal vytouženého postupu do Chance ligy a rád by se v ní udržel. Významně tak posiluje kádr, největším ziskem by měl být právě příchod Linharta. „Pro naše nově se skládající mužstvo je to ideální typ hráče a především člověka. Jde o vítězný typ a přirozeného vůdce do kabiny. Po jeho boku vyrostl už nejeden talentovaný obránce a tuto roli by měl plnit i v našem týmu. Doufáme, že se u nás Tomášovi bude líbit i dařit,“ uvedl Jiří Jakubec, sportovní manažer Vrchlabí na adresu mistra extraligy 2005 a trojnásobného majitele extraligového stříbra.

Jaroslav Bednář útočník – HC Slavia Praha věk: 43 bilance v extralize: 745 zápasů / 653 bodů (304+349) Šlo by o velkou senzaci. Návrat technického génia do Slavie je však zatím s otazníkem. Nicméně už je jisté, že se k Pražanům připojí během letní přípravy a pokud se budu cítit dobře, po pěti letech znovu oblékne sešívaný dres. Bednář podle svých slov na to musí mít. "Jedno vím jistě. Chci hrát dál," přiznal někdejší sportovní manažer Mountfieldu HK v rozhovoru pro iSport.cz. Fanoušci Slavie se zároveň mohou těšit na již potvrzený comeback útočníka Marka Tomici, který se do červenobílých barev vrátil z Chomutova.

Jaromír Jágr útočník – Rytíři Kladno věk: 48 bilance v extralize: 100 zápasů / 136 bodů (58+78) Nestárnoucí legenda pokračování bohaté kariéry zatím nepotvrdila, ostatní prvoligového týmy se ale velkého lákadla na hřišti už nemohou dočkat. Po rychlém pádu Kladna z extraligy zpět o úroveň níž čeká Rytíře v čele s jejich hrajícím bossem další bitva o postup. Pokud se Jaromír Jágr bude chtít skutečně znovu aktivně zapojit do bojů o návrat mezi elitu, musí se daleko lépe připravit. Osmačtyřicetiletý matador s odstupem přiznal, že uplynulý ročník podcenil. V podstatě celou sezonu odehrál s nadváhou. Momentálně se však udržuje, alespoň to tvrdil minulý týden novinářům. "Pro mě je daleko snazší trénovat na ledě než na suchu. Já nikdy nebyl velkým zastáncem přípravy mimo led. Sezona skončila brzo, rozpustil se led, to je nepříjemnost. Dá se říct, že v mém věku je šest měsíců bez ledu doslova zabijáckých. Nezbývá ale nic jiného než se s tím poprat, abych případně ještě mohl někde hrát,“ řekl po zasedání Národní rady pro sport.