Zpověď o dění v Chomutově: Vydírání, sliby, lži a půl roku bez výplaty | iSport.cz

Pouze na platech hráčů dluží Piráti Chomutov přes 11 milionů korun. Do konce července musí prokázat bezdlužnost, jinak klub zahučí do pralesa krajské ligy. Možná úplně zanikne. Padesátce hokejistů nabídlo vedení okamžité splacení třiceti procent závazku, když jim zbylých sedmdesát odpustí. „Je to další kudla do zad, regulérní vydírání,“ říká naštvaně v otevřené zpovědi útočník Nicolas Hlava. Jeho mateřský klub se potápí.

V Chomutově se narodil, vyrostl. Toužil si zahrát za Piráty. Nicolasi Hlavovi se to splnilo. O to víc ho drásá aktuální situace, kdy klub vyhlásil konkurz. V rozhovoru pro iSport Premium mluví bez obalu o nekomunikaci vedení, benevolenci svazu i životě bez příjmů.

„Aby za mě v šestadvaceti letech musela máma platit účty za telefon? To je trapné, nedůstojné,“ popisuje upřímně druhý nejproduktivnější hráč Chomutova v uplynulé sezoně. Od té příští bude hájit barvy Kladna.

Nabídlo i vám vedení Pirátů třicet procent dlužné částky, když jim sedmdesát odpustíte?

„Mně dodnes nikdo nezavolal. Nikdo mi nic nenabídl. Na konci března jsme dostali výpověď, od té doby se mi nikdo z vedení neozval. Několik spoluhráčů mi ale potvrdilo, že to mají na stole. Ber třicet procent, jinak nedostaneš nic.“

To je úžasná nabídka, že?

„Je to kudla do zad všem hráčům. Zvlášť vůči těm, kteří smlouvu podepsali až před touhle sezonou, je to nefér. Aspoň těm mělo vedení peníze doplatit, se zbytkem se pak normálně domluvit na nějaké kompenzaci. Tohle chování vedení se mi vůbec nelíbí. Navíc styl, jakým to podávají… Poslali výpovědi a od té doby nic. Nějaká omluva za to, že jsme od ledna neviděli ani korunu? Vůbec. Myslíte, že to zajímá banky, u kterých máme úvěry a hypotéky? Jasně že ne.“

Jak jste se o výpovědi na konci března dozvěděl?

„Volal mi manažer Ivan Huml s tím, že mi posílá výpověď, abych s tím počítal. Říkal jsem, že jsem „chomutovskej“ a k tamnímu hokeji mám vztah, tak jsem to přijal. Dalo se to pochopit, když do toho navíc zasáhl koronavirus. Holt přijdu o jeden měsíc, to nějak zvládnu, myslel jsem si. Bohužel se z toho nakonec vyklubalo tohle.“

Z měsíce je teď půl roku bez výplaty.

„Je to tak. Poslední výplata byla prosincová, která ještě přišla o něco později.