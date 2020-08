Kladno věří, že trefilo jackpot. Přichází brankář, který oslnil na Slovensku

V minulém ročníku držel Kladno dlouho nad čarou ponoru výbornými výkony brankář Denis Godla. Klub se mu v Tipsport extralize zachránit nakonec nepovedlo.

Rytíři padli o soutěž níž, Godla nabral směr Litvínov. Otázku obsazení brankoviště se podařilo Kladnu vyřešit skvěle. Znovu zvolili slovenskou cestu, podařilo se jim přivést borce, jehož příjmení se budou muset fanoušci nějakou chvíli učit. Dámy a pánové, Andrej Košarišťan.

Za hranicemi Slovenska nikdy nechytal, proto ani vám možná není tolik známý. Vězte ale, že v jeho osobě Rytíři ulovili na první ligu výjimečné zboží.

Košarišťanovi bude v prosinci 27 let. Několik roků v řadě patří mezi absolutní brankářskou špičku našich východních sousedů. Fantastické výkony předváděl v Liptovském Mikuláši, Nových Zámcích a v poslední sezoně v Košicích. Průměr branek na utkání stlačil pod dvě, úspěšnost vyšponoval nad 93 procent, k tomu přidal pět čistých kont.

„Dařilo se, docela to šlo. Když to ale řeknu na rovinu, na Slovensku je snazší se k takovým číslům dostat. V Česku je to těžší. Ve slovenské lize se více střílí ze všech pozic, brankáři pak nahoní úspěšnost snáze. Byla to skvělá sezona od celého týmu, ale nijak bych to nepřeceňoval. Hráli jsme celkově dobrý hokej. Moc jsme se těšili na play off, chtěli jsme po dlouhé době dotáhnout Košice na nejvyšší příčky. Bohužel nám to nebylo umožněno,“ říká v rozhovoru pro Sport.

Po sezoně mu skončila smlouva. Zájem o něj měly Michalovce nebo Zvolen. O pokračování logicky velmi stály i Košice. „Byl jsem ale rozhodnutý, že chci zkusit zahraničí,“ popisuje gólman. Vybral si Česko.

Překvapivě ale nezamířil do nejvyšší soutěže, ale