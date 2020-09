Bez sešívaných dresů, ale s větší silou. Slavia chce vítězit a kouká po extralize

Hokejový matador Jaroslav Bednář (vlevo) je ve Slavii obklopen mladíky, které by rád posunul tak, aby jednou mohli pražský tým vrátit do extraligy • Michal Beránek / Sport

Už při prvním pohledu na soupisku musí být každému jasné, že tento tým má na to hrát vysoko. Hokejová Slavia jde do nové sezony první ligy s pokorou, ale zároveň s velkou touhou být vítězná. K vzestupu mezi špičku Chance ligy mají během výročí 120 let klubu pomoct především ofenzivní posily, jimž vévodí legendární veterán Jaroslav Bednář. Staronové tváře mají sice věk okolo čtyřicítky (i přes), ale stále mají týmu z Edenu co nabídnout. Sešívaní, nyní již však bez sešívaných dresů, startují hon za vytouženým výsledkem v pondělí proti Ústí nad Labem.