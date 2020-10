Nenažraný hovada, je mi z vás na blití! Unikla nahrávka soptícího kouče

Tak je to tu zase, uniklá nahrávka z kabiny hokejového týmu. Čtyři měsíce poté, co se široká sportovní veřejnost zaposlouchala do neortodoxního projevu dorosteneckého trenéra Martina Stloukala , je venku další neobvyklý záznam. Server iSport.cz má k dispozici pár dnů starý audio výstup ze schůzky kouče a sportovního manažera třebíčského áčka Romana Mejzlíka s hráči, s nimiž „projednává“ další budoucnost jejich i klubu. Z něj měli v pátek odejít tři hokejisté. „Jste nenažraný hovada!“ zdůrazní Mejzlík nejednou v kabině.

Prvoligovou Třebíč (v sezoně jen dvě utkání, bod a poslední místo) zasáhlo nepříjemné dusno. Hokejové město je postavené před svízelné potíže, způsobené koronavirou pandemií, jež uvrhává moravský klub do ekonomických i sportovních potíží.

Podle pátečního vyjádření na stránkách klubu měli v týmu skončit elitní obránce týmu Šimon Szathmáry, vedle něj i letité opory Václav Čejka a Karel Nedbal. Důvod? Nepřistoupení na snížení platu. Tak to aspoň zmiňoval web Horácké Slavie. Načež Mejzlík zprávu, která třebíčské fanoušky rozlítila, v pátek večer dementoval a dotyčným hráčům se omluvil. Záhy poté rezignovali členové klubové redakce, neboť článek o odchodu opor měl být odsouhlasený člověkem z vedení, Mejzlíkovým kolegou. A s údajným falešným obviněním se nemohli vyrovnat.

Další poleno do ohně přihodil sám Roman Mejzlík v regionálním tisku přiznáním, že během pátečního setkání s hráči áčka byl sprostý a že padala silná slova.

To skutečně souhlasí, z poslechu nahrávky je to více než zřetelné. Stejně tak důvod Mejzlíkova rozčilení. Zkušený kouč a vlastník nejvyšší trenérské licence A se upřímně pohoršuje nad neochotou hráčů pochopit současnou složitou situaci, vytýká jim, že myslí hlavně na sebe a neberou v potaz aktuální trable způsobené mj. vládními opatřeními. Klub byl z těchto důvodů nucen týmu snížit platy.

Šéf stojí za koučem

Vypjaté třebíčské horko přiživila skupina fanoušků Horácké Slavie otevřeným dopisem, v němž vyzývá nejvyšší klubové vedení, aby Mejzlíka odstranilo z role hlavního kouče a sportovního manažera. To dopálilo klubového předsedu Martina Svobodu, jenž v minulých týdnech zápasil o život po nákaze COVID-19.

„Se strašným smutkem sleduji, že v době, kdy by lidé měli držet při sobě, nemají nic lepšího na práci než brojit proti sobě a vzájemně se napadat,“ napsal Svoboda v prohlášení. „HST od začátku letošního roku prošla takovou zátěží, kdy tlak na jednotlivé osoby již zachází za rozumnou mez,“ připomněl květnovou náhlou smrt kouč 47letého kouče Radka Nováka.

Svoboda požádal, aby příznivci z nájezdu svého hněvu vynechali Mejzlíka. „Zanechte honu na pana Romana Mejzlíka. Za dobu fungování na své pozici udělal tolik práce, o které se tady léta jenom a pouze hovořilo. Jestli někomu tluče srdce pro HST, tak je to on!“ postavil se šéf klubu jednoznačně za kouče.

Vybrané úryvky z nahrávky

„Vy tady hrajete dva, tři roky na příčkách o sestup a chcete navyšovat platy. Jste se pomátli, vole? Oni vám je dali, oni jsou totiž ještě větší ču... s odpuštěním. Nechápu to. Nechápu to! Prosím vás, přemejšlejte hlavou.“

„Nenazývejte se hráči, neříkejte si tak. To ti, se kterými jsem hrál, proti kterým jsem hrál, to byli hráči. Můžete se na mě zlobit, mně je to úplně u prdele. Vy jste normální sráči, ty vole. Co jste tady předvedli na těch pohovorech...“

„Některý jste prostě nenažraný! Nenažraný! Z některých z vás je mi na blití. Promr... jsme tu tři sezony po sobě 12 až 16 milionů korun na sezonu áčka. Pan Novák přišel, aby se tu udrželo jádro, které tu hrálo skupinu o sestup. Skupinu o sestup! Proti Kadani, Sokolovu, Ústí. Mužstva absolutně bez úrovně. Vy jste je poráželi, pak jste třikrát po sobě dokonce porazili Frýdek-Místek! Prosím vás, je to na hokejové mapě? Frýdek-Místek? Jak dlouho tam mají halu? Jak dlouho tam hrají hokej? Pak jste porazili akorát Slavii a chtěli jste za postup do play off peníze. Protože jste nenažraný, nenažraný. Rozežraný, vole, neskutečně!“

„Vy, co nemáte děcka, to nechápete. Máte doma jen ty svoje pipiny, který vás ždímou a pak se na vás vyserou. Jako se vysrala na mě ta pí... Já takhle můžu mluvit, protože je mi 53 let, hrál jsem extraligu, nikdo z vás mi nesahá ani po kotníky. Nikomu z nás, ani panu Hrbáčkovi, který tu dělá led.“

„V Třebíči zbohatl jenom jeden člověk hokejem. Dělal tady hokej třicet let. Pan Čapek. A ty následky toho jeho působení v klubu se tady potáhnou několik let...“

„Už tenkrát byli (hráči nenažraní) a budou pořád. Budou díky těm manažerům, s odpuštěním ču... Růžičkům a dalším, kteří vyšroubovali platy v extraligách. Po revoluci s tím začal Vsetín a pak všichni ostatní. Slavie a Vláďa Růžička. Ten dá rodičům práci ve fabrice, tady si pronajmete byt a Vláďa Růžička bude produkovat hokejisty. A když Slavia, tak musí i Sparta.“

„Paní Gajdošová, o soutěž níž v Hodoníně... Přijde hráč, chce 15 tisíc hrubýho ve druhý lize, stravu a ubytování. Říká mu, že se pomátl. A že ještě prý brusle. A víte, co mu řekla? Ty hokejista, nemáš brusle? Ty ču..., tak běž dělat balet, když nemáš brusle... Všichni vás takhle rozmlsali, vy nevíte, o čem mluvíte.“

„To by ty pipiny koukaly, kdybyste jim přivezli domů smradlavý ribano, hoď to do pračky, vyžehli mi to, já jdu do práce. To by pipinky koukaly, to by pipinky čuměly. Ten prášek, ta voda, ta pračka, to něco stojí ten klub. A vy to ve smlouvě nikdo nemáte. A my vám to dáváme! Já vám dám pět set pokutu za faul a někdo má tu drzost přijít, že to je moc peněz! Jste mrdlý, nebo co? Tak teď se budete divit!“