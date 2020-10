V kabině vyfénoval hráče kvůli penězům, teď kouč Třebíče zkolaboval

Hokejovou Třebíč zasáhla další rána. Krátce po uniknutí nahrávky z kabiny, kde kouč A-týmu drsně promlouval k hráčům ohledně snížení platů během koronavirové krize, má rozruch kolem klubu nepříjemnou dohru. Roman Mejzlík, ústřední postava proslovu, zkolaboval a s vážnými zdravotními potížemi musel být převezen do jihlavské nemocnice.

„Asi většina fanoušků a lidí kolem hokeje očekává vyjádření k dění posledních dní, ale to v současné situaci doopravdy nepovažuji za důležité," stálo v úvodu oficiálního prohlášení na webu klubu jménem předsedy Martina Svobody. „Události svědčí pouze o morálních a charakterových vlastnostech lidí, kteří se jí účastnili a kteří ji v ‚době špíny' neváhali použít."

Celá nahrávka kouče Třebíče: Jste nenažraný hovada, je mi z vás na blití! uniklo z kabiny

Šéf třebíčského hokeje se už předtím svého realizačního týmu zastal, situace ale nabrala během pondělního dopoledne smutný směr. „Se souhlasem rodiny Vám tímto sděluji, že v pondělních dopoledních hodinách zkolaboval hlavní trenér Roman Mejzlík. V souvislosti s jeho vážným zdravotním stavem byl hospitalizován v jihlavské nemocnici," pokračoval Svoboda.

Teď prosí hokejovou veřejnost hlavně o klid: „Stejně jako v neděli žádám o uklidnění situace a Romanovi i celé jeho rodině přeji hodně zdraví a maximum síly ke zvládnutí této těžké situace."

Klub už se předtím rozhodl přijmout opatření, která povedou k nápravě předchozích dnů a narovnání událostí vytržených z kontextu. Vedení nově zřídí marketingové oddělení, ke směřování týmu se bude vyjadřovat pouze předseda klubu a pomocí série článků na webových stránkách popíše pomocí faktů skutečnosti a reálie v Třebíči.

Co padlo v nahrávce?

„Vy tady hrajete dva, tři roky na příčkách o sestup a chcete navyšovat platy. Jste se pomátli, vole? Oni vám je dali, oni jsou totiž ještě větší ču... s odpuštěním. Nechápu to. Nechápu to! Prosím vás, přemejšlejte hlavou.“

„Nenazývejte se hráči, neříkejte si tak. To ti, se kterými jsem hrál, proti kterým jsem hrál, to byli hráči. Můžete se na mě zlobit, mně je to úplně u prdele. Vy jste normální sráči, ty vole. Co jste tady předvedli na těch pohovorech...“

„Některý jste prostě nenažraný! Nenažraný! Z některých z vás je mi na blití. Promr... jsme tu tři sezony po sobě 12 až 16 milionů korun na sezonu áčka. Pan Novák přišel, aby se tu udrželo jádro, které tu hrálo skupinu o sestup. Skupinu o sestup! Proti Kadani, Sokolovu, Ústí. Mužstva absolutně bez úrovně. Vy jste je poráželi, pak jste třikrát po sobě dokonce porazili Frýdek-Místek! Prosím vás, je to na hokejové mapě? Frýdek-Místek? Jak dlouho tam mají halu? Jak dlouho tam hrají hokej? Pak jste porazili akorát Slavii a chtěli jste za postup do play off peníze. Protože jste nenažraný, nenažraný. Rozežraný, vole, neskutečně!“

„Vy, co nemáte děcka, to nechápete. Máte doma jen ty svoje pipiny, který vás ždímou a pak se na vás vyserou. Jako se vysrala na mě ta pí... Já takhle můžu mluvit, protože je mi 53 let, hrál jsem extraligu, nikdo z vás mi nesahá ani po kotníky. Nikomu z nás, ani panu Hrbáčkovi, který tu dělá led.“

„V Třebíči zbohatl jenom jeden člověk hokejem. Dělal tady hokej třicet let. Pan Čapek. A ty následky toho jeho působení v klubu se tady potáhnou několik let...“

„Už tenkrát byli (hráči nenažraní) a budou pořád. Budou díky těm manažerům, s odpuštěním ču... Růžičkům a dalším, kteří vyšroubovali platy v extraligách. Po revoluci s tím začal Vsetín a pak všichni ostatní. Slavie a Vláďa Růžička. Ten dá rodičům práci ve fabrice, tady si pronajmete byt a Vláďa Růžička bude produkovat hokejisty. A když Slavia, tak musí i Sparta.“

„Paní Gajdošová, o soutěž níž v Hodoníně... Přijde hráč, chce 15 tisíc hrubýho ve druhý lize, stravu a ubytování. Říká mu, že se pomátl. A že ještě prý brusle. A víte, co mu řekla? Ty hokejista, nemáš brusle? Ty ču..., tak běž dělat balet, když nemáš brusle... Všichni vás takhle rozmlsali, vy nevíte, o čem mluvíte.“

„To by ty pipiny koukaly, kdybyste jim přivezli domů smradlavý ribano, hoď to do pračky, vyžehli mi to, já jdu do práce. To by pipinky koukaly, to by pipinky čuměly. Ten prášek, ta voda, ta pračka, to něco stojí ten klub. A vy to ve smlouvě nikdo nemáte. A my vám to dáváme! Já vám dám pět set pokutu za faul a někdo má tu drzost přijít, že to je moc peněz! Jste mrdlý, nebo co? Tak teď se budete divit!“