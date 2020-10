Talentovaný bek Král vládne Přerovu. Věří, že za měsíc odletí do Toronta

Byl v nejlepším. Pravidelně bodoval, užíval si ve hře volnosti. Teď musí čekat, co bude dál. Za měsíc by Filip Král rád odletěl do Kanady a pral se o místo v organizace Maple Leafs. Na přesun do extraligy už asi nebude prostor. „Jít někam na dva zápasy by nedávalo smysl. Pokud se začne zase hrát, dokončím to v Přerově,“ potvrzuje odchovanec Komety, který je čtvrtým nejvytíženějším hráčem prvoligové soutěže. V utkání odehraje průměrně přes pětadvacet minut.

V Chance lize zatím stihl talentovaný zadák sedm partií. Osobně vyšel naprázdno jen v Kladně (2:3). „Tam se mi paradoxně hrálo asi nejlíp,“ reagoval s úsměvem. Seděl mu styl Rytířů, připomínal mu americkou juniorku WHL. „Nastřelovali puky, šli za nimi, napadali. Furt byl na mně někdo nalepený, což mě baví. Musel jsem hodně vyjíždět s pukem. To mi vyhovuje,“ popsal.

Jako člen elitní pětky často narážel na Tomáše Plekance . Na zadek se z něj neposadil. „Hráč jako každý jiný,“ pronesl nevzrušeně. Každopádně mu neuniklo, že je kladenský veterán jinde než většina ostatních. „Neskočí vám na všechno, jsou na něm vidět zkušenosti,“ připustil. Z obránců nasbíral pouze Jakub Husa z Kolína tolik bodů jako on. Dvakrát zazářil Král tříbodovým večerem. Jeho ofenzivní choutky drsně poznaly Vsetín (2+1) a Slavia (0+3).

„Držím se své hry, jsem hodně ofenzivní. Považuju se za obránce, který rád podporuje útok a boduje v přesilovkách.“ To se mu v Přerově dařilo, navíc nepropadal ani v defenzivě. V hodnocení účasti na ledě při vstřelených a obdržených brankách vykázal solidní bilanci +4. „Určitě jsem spokojený a věřím, že i trenéři. Potřebuju cítit jistotu a tu od nich dostávám. Na ledě mi dali volnost, nechávají mě hrát. Pomáhají mi, dostávám od nich zpětnou vazbu,“ ocenil.

A fantastic start to the season for #Leafs prospect Filip Kral (LHD). With HC Prerov (Czech 2nd tier), Kral has 4 PTS in 2 GP already, but the key for me is his ice-time.



33:48 in his debut (OT game) and 25:42 in his second are huge minutes for a 20 YO defenceman against pros. pic.twitter.com/6xvARnPj9c