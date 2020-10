Šichta u pásu nebo zametání. Jihlava je bez peněz, hráčům shání brigády

Jihlavě se v aktuální sezoně Chance ligy nedaří, o postup do předkola bude bojovat až v nadstavbové části • Pavel Mazáč (Sport)

Sportovní kluby drtí finanční potíže. Trable mají i jinak solidně zajištěné kluby. Podle zjištění iSport.cz má aktuálně prázdnou kasu prvoligová Jihlava. Hráčům nepřišla zářijová výplata, nedojde ani ta za říjen. „Sháníme si brigády, jinak to nejde. Dukla nás nabídla na výpomoc svým partnerům,“ přiznává obránce Daniel Kolář. Jak to hráči přijali? A o jaké práce jde?

Na konci minulého týdne se dozvěděli nepříjemnou novinu. Nemáme peníze, výplaty nečekejte. „Přišel za námi do kabiny pan Ščerban (jednatel klubu) a řekl nám, že teď nemá finance, aby nás zvládl zaplatit. Že nám to říká s předstihem, abychom se na to mohli připravit,“ popisuje dění v jihlavské Dukle obránce Daniel Kolář.

Bez výplaty budou hráči minimálně dva měsíce. „Zářijová výplata měla přijít 15. října. Nepřišla. Nedostaneme ani tu říjnovou,“ přiznává 28letý bek, který v klubu kroutí druhou sezonu. Předchozí tři roky hrál za Prostějov, na kontě má jeden extraligový start v dresu Pardubic.

Krizové opatření majitele Bedřicha Ščerbana tým přijal. „Samozřejmě jsme ale nebyli nadšení. Spíš než abychom se zlobili, jsme však hned začali přemýšlet, jak budeme situaci řešit. Potřebujeme se postarat o sebe, o svoje rodiny. Vzali jsme to dobře, ale na druhou stranu pořád nevíme, co od toho máme čekat. Zatím nám nebylo řečeno, jestli ty peníze později dostaneme, nebo ne. V téhle situaci nikdo nic neví. Co bude pozítří, za týden, za měsíc.“

Řešení prekérní situace? Brigády. „S klukama jsme si říkali, co budeme dělat. Hypotéky, děti, běžné výdaje… Ne každý má našetřeno, aby zvládl všechno dva měsíce bez příjmů platit. Vedení jsme řekli, že si zkusíme v mezičase najít nějakou brigádu, načež pan Ščerban se do toho zaangažovalo s tím, že by nám mohl aspoň zkusit pomoct v tomhle směru a nabídl naše služby partnerským firmám. Teď nám začínají chodit nějaké první návrhy, co bychom mohli dělat, což je fajn,“ říká Kolář.

Hráčům už přišly první nabídky, jde především o manuální a pomocné práce. „Něco u pásu, úklid, zametání… žádné extra práce, ale něco se tam objevuje. Chodí nám to do společného chatu. Když někdo opravdu potřebuje, půjde na těch pár týdnů dělat cokoli,“ má jasno obránce. Z jihlavského „A“ týmu má o brigádu zájem zhruba desítka hráčů.

Dopis Dukly Jihlava partnerům „Vážení obchodní partneři, předem dopisu mi dovolte, abych vám poděkoval za spolupráci v tomto pro nás všechny nelehkém období. Velmi si vážím vaší podpory. V současné chvíli, jak jistě víte, jsou sportovní aktivity, včetně profesionálního sportu, rozhodnutím vlády zrušeny. Je to pro nás těžké období a saháme si na samé dno. Hráči jako profesionálové nyní nemohou vykonávat své zaměstnání. Obracím se vás tedy s nabídkou hráčů jako brigádníků. Pokud byste měli potřebu brigádníků, neváhejte se na nás obrátit, zprostředkujeme to. Nabízí se vám možnost dalších pracovních sil, hráčům zase možnost si přivydělat na plnění svých závazků, či uspokojení potřeb své rodiny, jelikož se jich současná situace dotýká, v rámci plnění klubových povinností, i ekonomicky.“

Bedřich Ščerban, jednatel HC Dukla Jihlava

Už před aktuálním ročníkem podle zpráv iSport.cz vedení Dukly výrazně snížilo hráčské platy. Vloni výplaty v Jihlavě dosahovaly až 120 tisíc. V aktuální sezoně je to polovina – 60 tisíc. To je však maximum, mladým hráčům začínají základní odměny na patnácti tisících. Nikdo jiný v Chance lize údajně nesrazil gáže tak razantně.

Na rozdíl od některých jiných klubů však Dukla dál v nelehkém startu sezony peníze nesrážela a výplaty hráčům chodily ve smluvené výši a včas. „Někdy dokonce i dřív. S platební morálkou klub neměl nikdy dřív problémy,“ dodává Kolář.

Nejen prvoligové, ale rovněž extraligové organizace postihují finanční potíže. Nehraje se. Chybí zápasové příjmy z diváků, smlouvy se sponzory nejsou plněny. Sami partneři navíc mají mnohdy do kapsy hluboko. K tomu všemu připočtěte tolik očekávanou vládní pomoc, u níž zatím není jasné vůbec nic. Kdy bude? Kolik to bude? Za jakých podmínek?

Zatímco třeba v Třebíči někteří hráči na snížení platu nepřistoupili, a odešli, v Jihlavě se něco takového nestalo. „Všichni to vzali. Neměli jsme možnost ani řešit něco jiného,“ doplňuje Kolář s tím, že s agentem řeší i možnost angažmá jinde. „Čekáme, jestli třeba nebude zájem odjinud. Uvidíme. Nejlepší varianta by byla, kdyby vyšlo něco v extralize, pokud se rozjede. Nechci dělat nějaké ukvapené závěry, ale i tahle možnost by tam byla.“

Kolář je typickým prvoligovým hráčem, v soutěži má odehráno 284 utkání. Před tím působil ve druhé lize v Hodoníně či Havlíčkově Brodě. Přiznává, že nějakou finanční rezervu má, ale problémy přijít můžou. „Mladí kluci můžou jet domů k rodičům. Ti starší to v tomhle mají horší. Já osobně něco našetřeno mám, ale abych žil z úspor dva měsíce a nevěděl, jestli mi pak v prosinci nějaké peníze přijdou nebo ne… je to těžké. Ta brigáda je jediná možnost, abych nešel tolik do mínusu.“

