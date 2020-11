Kladno má nového generálního partnera. Podporuje i reprezentaci

Kladenský hokej získal do minimálně následujících čtyř let silného spojence. Novým generálním partnerem Rytířů Jaromíra Jágra se stala společnost Kaufland. Týmu má zajistit větší stabilitu a hlavně pomoci k návratu do Tipsport extraligy, který Středočeši myslí opravdu vážně. Mezinárodní obchodní společnost, která podporuje rovněž hokejovou reprezentaci, pomůže klubu i s mládeží.

Do budoucna mají kladenští Rytíři o motivaci postaráno. Se ziskem nového generálního partnera v podobě Kauflandu mohou vyhlížet stabilnější ročníky, které by po postupu z první ligy, kterému má pomoct i Tomáš Plekanec, strávili rádi v české nejvyšší soutěži. „Každá podpora klubu je důležitá a partnerství s předním obchodním řetězcem je pro nás velice významné. Generální partner nám může výrazně pomoci s postupem do extraligy,“ řekl Jaromír Jágr v tiskové zprávě.

Klubový boss také prozradil, že v případě postupu mezi elitu bude Kaufland za Kladnem stát minimálně čtyři roky. V nelehké době poznamenané koronavirem je zisk silného sponzora pro Rytíře a rozvoj mladých nadějí opravdu vítanou pomocí. Generálního partnera neměli čtyři roky.

„Klub má k tomuto obchodnímu řetězci blízký vztah už delší dobu. Nejen kvůli projektům, na kterých se podílel Jaromír Jágr, ale třeba i díky pomoci, kterou poskytl klubový nadační fond Knights Foundation kladenské pobočce během první vlny pandemie koronaviru,“ řekl Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Kladna.

Kladno se tak přidává k české hokejové reprezentaci mužů, žen, mládežnickým výběrům a para hokejistům. Všechny tyto subjekty (mimo jiné i projekt Pojď hrát hokej) již Kaufland podporuje. Partnerství má známý obchodní řetězec vyřízené i s Tipsport extraligou. „Spolupráce s Rytíři je pro nás atraktivní v tom, že chceme pomoci tradičnímu hokejovému klubu k návratu mezi elitu. Víme, jaké úsilí vynakládá legendární Jágr a jeho tým pro to, aby se to povedlo. Jsme přesvědčeni, že Kladno by mělo patřit do extraligy,“ uvedl jednatel společnosti Oliver Gschwendtner.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE