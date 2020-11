Po 20 letech mizí bílý tygr z dresu Liberce. Místo něj loga firem!

Bez loga se vzácnou šelmou si lze liberecký soubor těžko představit, ovšem kroky, jež tomu klubové vedení vedlo, jsou pochopitelné. „Přestože extraligu čeká restart, návrat na led se uskuteční bez fanoušků. Kromě chybějícího zisku z ticketingu, je tak výrazně omezeno také reklamní plnění pro partnery, jejichž propagace na kostce či dalších plochách v Home Credit Areně nemá bez diváků takový efekt jako při zaplněném hledišti. Přitom příjmy z reklamy jsou pro klub stěžejním zdrojem financí. Právě proto se vedení Bílých Tygrů odhodlalo k bezprecedentnímu a unikátnímu kroku,“ odůvodňují nestandardní postup v Liberci.

Tamní tým v pondělí po dlouhé pauze doma přivítá Olomouc, do něj a do následujících extraligových zápasů sezony budou Bílí Tygři nastupovat s logy největších partnerů namísto toho tradičního.

Na dresech se vystřídá 34 různých partnerů, ti úplně největší pak budou mít své místo na dresu ve více utkáních.

„Je to otázka sportovního života a smrti. Přistoupili jsme k tomuto kroku z toho důvodu, abychom zachránili Tygra. Věřím, že ti, kterým na Tygrovi záleží, to pochopí,“ říká k tomu klubový majitel a prezident Petr Syrovátko. „Prostor Bílého Tygra uprostřed dresu nabídneme našim klíčovým partnerům, kteří drží celý extraligový hokej nad vodou. Vnímáme to jako formu respektu, propojenosti. Hruď a srdce mají k sobě blízko, a přesně takhle blízko my k našim partnerům máme. Doufáme, že se to našich partnerů dotkne a že s námi ve spojení zůstanou i nadále,“ věří Syrovátko.

