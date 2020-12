Trličík má po odvolání z Vítkovic nové angažmá. Povede farmu rivala!

„Na spolupráci s týmem, který tvoří zajímavý mix hráčů, se opravdu těším. Je to pro mě výzva,“ řekl Mojmír Trličík pro klubové stránky HC Frýdek-Místek. Nejde do neznámého prostředí, ve Frýdku-Místku v roce 1995 končil hráčskou kariéru a ve stejném klubu pak začínal jako trenér. Mimo jiné tam vedl Martina Pruska nebo Pavla Kubinu. „Na sžití se s týmem není v rozjeté sezoně příliš mnoho času, ale teď před sebou máme sváteční pauzu, takže nějaký čas máme.“

Frýdek-Místek je aktuálně v Chance lize na 13. místě, ze třinácti zápasů vyhrál jen pětkrát. „Všichni víme, že okolnosti této sezony mají do standardního hokejového režimu daleko. Po posledních výsledcích týmu jsme už ale museli něco udělat,“ vysvětloval Petr Popelář, předseda klubu. „Do karet nám v tomto ohledu hrál i fakt, že Mojmíra Trličíka nedávno uvolnily z angažmá Vítkovice. Je to trenér s renomé a zkušenostmi jak ze seniorské kategorie, tak i s mládežnickým hokejem.“

Trličík kromě extraligových štací ve Vítkovicích, Kometě Brno a Pardubicích působil jako asistent Aloise Hadamczika u reprezentace (bronz z OH v Turíně 2006) a u národního týmu do 20 let (bronz na MS 2005). S Vítkovicemi slavil jako hlavní kouč v roce 2011 ligové stříbro. Ostravané tehdy ve finále padli s Třincem.

Právě Oceláři jsou partnerským klubem Frýdku-Místku. I proto se odvolaný kouč Wojnar přesunuje zpátky k mládeži. „Nechceme ztratit kvalitního trenéra, pomůže nám v této nelehké době s tréninky v žákovských kategoriích,“ dodal Jan Peterek, sportovní ředitel Ocelářů a jednatel Frýdku-Místku.