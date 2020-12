Tichý návrat po 284 dnech? Jágr se dnes chystá naskočit za Kladno

Hokejový velikán Jaromír Jágr přijal výzvu módního e-shopu Zalando, jejíž pomocí by rád namotivoval co nejvíce lidí k pohybu • Zalando

Více než devět měsíců. Přesně 284 dní. Doba, kdy si Jaromír Jágr nezahrál zápas. Podle informací Sportu by se to mohlo dneska změnit! Není vyloučené, že kladenský majitel naskočí do domácího zápasu s Jihlavou (od 18 hodin - ONLINE zde » ). Měl by být minimálně nachystaný ve výstroji na střídačce. Klub informaci nepotvrdil. „Nechci to komentovat, sestavu standardně neprozrazujeme,“ uvedl tiskový mluvčí Lukáš Jůdl. Šance, že se legenda vrátí do akce, je však velmi vysoká.

Psal se šestý březen minulé sezony. Jágr stál opřený o zeď v úzké chodbě litvínovského zimáku a těžko hledal slova.

„Nevím, co bude. Hokej pořád miluju, ale záleží, jestli najdu smysl dál hrát v české lize,“ potichu vykládal. Byl zlomený. Jeho Rytíři právě prohráli 2:6 s Litvínovem a po sezoně v extralize se vrátili zpátky do suterénu.

Od té doby uplynulo 284 dní. A nezdolný Jágr, jenž avizoval, že bude hrát do padesáti, je nachystaný zpátky do akce. Podle informací Sportu se objeví ve výstroji na střídačce a je velmi pravděpodobné, že do utkání zasáhne. I kvůli tomu, že aktuálně se Rytíři potýkají s marodkou. I proto to majitele táhne na led. Aby mužstvu pomohl. Zatím je otázkou, kolik toho odehraje, ale nachystaný by měl být. Minimálně zaskočit, pokud by byla potřeba.

„Momentálně to nechci komentovat. Nikdy takhle s předstihem sestavu nezveřejňujeme. Ale pokud by k tomu mělo dojít, s dostatečným předstihem o tom budeme informovat. A buď to potvrdíme, nebo vyvrátíme,“ reagoval mluvčí klubu Lukáš Jůdl.

Nejproduktivnější Evropan v historii NHL se na podzim potýkal se zraněním, ale v poslední době už normálně trénoval s A-týmem. Původně se zdálo, že do utkání naskočí až v lednu nebo i později, ale právě i aktuální marodka u Rytířů jeho comeback nejspíš urychlí.

Pro Jágra, jemuž bude v únoru 49 let, to každopádně bude nezvyklá zkušenost. On, který byl celou kariéru zvyklý lidi bavit svými kousky, se teď bude muset obejít bez fanoušků. Covid si nevybírá. Takže i slavná osmašedesátka vlétne do akce před prázdnými ochozy.

„Vždycky jsem chtěl lidi bavit. Je rozdíl, když dáš gól a slaví celá hala, nebo je ticho. Ale jsme profesionálové, musíme se vyrovnat s každou situací. Ať je dobrá, nebo špatná,“ říkal na toto téma v nedávném rozhovoru pro Sport. Zároveň přiznal, že utkání bez lidí jsou pro něj spíše tréninkem. „Aspoň já to tak budu vnímat. Ale na druhé straně mi tréninky nikdy nevadily, takže to bude v pohodě,“ dodal boss Rytířů.

Kladno je v tabulce Chance ligy na čtvrtém místě. Dnes hraje s Jihlavou, která je první. Čeká se tedy důležitý duel. Rytíři se chtějí po roce vrátit mezi elitu. I přes strasti, které přináší současná složitá doba.

„Určitě se chceme vrátit nahoru. Kdybychom si jenom stěžovali a řešili, co nemůžeme ovlivnit, nepomůže nám to. Musíme to brát jako realitu a snažit se z toho vytěžit maximum. To je jediné, co můžeme dělat. Než ztrácet energii věcmi, které nemůžeme ovlivnit a kontroluje je někdo jiný. Každý člověk by měl využít svojí energii k tomu, aby danou situaci využil nejlíp, jak může. I když chápu, že je to složité a hodně lidí má obavy. Musíme to všichni nějak zvládnout,“ vykládal nedávno Jágr.

Dneska ho budete moct opět nejspíš vidět v akci na ledě. I když jenom na dálku…. Utkání s Jihlavou startuje v 18 hodin. Pro Rytíře je to poslední utkání roku, k tomu dalšímu naskočí až šestého ledna v Kolíně.

A osmašedesátku čeká to, co nikdy nezažila. Utkání před prázdnými tribunami. Cíl je jasný – rozehrát se tak, aby z toho na konci sezony byl postup do extraligy. A v ní si střihnout sezonu, během níž Jágr oslaví padesátiny.