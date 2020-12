Jágr se vrátil výhrou! Po 284 dnech nahrál na gól. Kladno skolilo Duklu 7:5

Legendární Jaromír Jágr se po více jak devíti měsících vrací do sestavy Kladna! • twitter.com/@RytiriKladno

Po více než devíti měsících je zpátky! Jaromír Jágr se poprvé od sestupu svého Kladna z hokejové extraligy vrátil znovu do akce, jak už dříve informoval iSport.cz. A comeback to byl vítězný! Legendární útočník nastoupil s Rytíři do duelu proti Jihlavě, vedoucímu týmu první ligy, který pomohl porazit rozdílem 7:5. Nestárnoucí matador dokonce přihrál na gól mladého útočníka Matyáše Filipa, se kterým klubový majitel hrál (nezvykle!) ve čtvrté lajně. Středočeši proti Dukle prohrávali 1:3, ale především díky Tomáši Plekancovi a Antonínu Melkovi (v utkání oba 1+2) duel s rivalem dovedli k výhře.