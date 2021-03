Obrat Kladna a pak kolaps. Jágr s Plekancem pomáhají mladému střelci

Ondřej Machala obstaral dva góly hostů a sahal po hattricku. Dvě a půl minuty před koncem třetí části za nerozhodného stavu však další velkou šanci neproměnil. Zápas dospěl do nastavení, v 66. minutě vyrazil kladenský gólman Košarišťan puk nad sebe a nejrychleji se zorientoval Filip Vlček, který ho po dopadu uklidil do sítě.

„Jednoznačně jsme si to prohráli sami. Nedáme šance, taky jsme měli zbytečně moc vyloučených. Nechali jsme se vyprovokovat a oni to umějí, dostanou nás ze hry. Tahle porážka štve ještě tím víc, když vedeme o dva góly a oni pak ještě rozhodnou. Pět gólů venku by jindy bylo super, na to by se mělo vyhrávat. Beru to na sebe, tu třetí šanci jsem měl proměnit,“ vykládal rychlík Machala, který nastupoval v útoku s Jaromírem Jágrem a Tomášem Plekancem a chodil s nimi i na přesilovky.

V nich nejvíc patřili staří mistři k ozdobám utkání. Kladno v první třetině působilo zataženě, Jágr schytal taky pár šťouchanců, Plekanec si co chvíli vysvětloval něco s rozhodčími. Jenže po přestávce jako by zapnuli na jiný mód a začali předvádět, proč v mladším věku patřili ke špičce v úplně jiných sférách. Jágr rozdával puky jako zamlada. Když bylo potřeba, zazlobil před bránou nebo přetlačil obránce a udělal prostor jiným, jako právě Machalovi před jeho druhým zásahem.

„Co vám budu říkat. Džegr to výborně nahraje a mě stačí už jen trefit. K oběma mám respekt, ale snažím se to nevnímat. Na ledě je beru jako spoluhráče, jako kohokoli jiného. Kdybych se vedle nich třásl a nevěřil si, neudělám nic. Vím, co od nich očekávat a oni ode mě taky,“ pokračoval dvaadvacetiletý útočník.

Trestů však posbírali Rytíři dvakrát tolik než soupeř. I tohle je nakonec stálo zápas, i když stáhli dvoubrankový náskok Slavie a na její další vedení reagovali třemi trefami během necelých dvou minut a ještě na konci druhé části vedli 5:3. Jenže vteřinu před sirénou Slavia snížila, po vypršení další početní výhody pak vyrovnal Poletín a v prodloužení dokonal Vlček dílo kladenské zkázy.

„Musíme to hodit na hlavu, nic se neděje, pořád vedeme 2:1, jedeme dál. Čtvrtý zápas musíme vyhrát a doma to dokončit,“ věřil Machala.

Parádní obrat Vsetína a výhry Poruby a Litoměřic

K vedení v sérii využily domácí prostředí Vsetín a Litoměřice. Valaši porazili nováčka Vrchlabí 5:2 a Severočeši vyhráli nad Jihlavou 6:3. Poruba zdolala ve třetím duelu čtvrtfinále play off první ligy doma Přerov 3:2 po samostatných nájezdech a chybí jim za stavu 3:0 na zápasy jediná výhra k postupu. Posun mezi nejlepší čtyři mohou Ostravané dovršit už ve středu na vlastním ledě.

V Ostravě se na první gól čekalo až do 27. minuty, kdy otevřel skóre domácí Michal Hotěk. Za 92 sekund ale vyrovnal z dorážky Jan Štefka. Ve 46. minutě otočil stav Jan Süss, který se dostal individuálně před Frederika Foltána a překonal jej blafákem do bekhendu.

Za 45 sekund vyrovnal po přihrávce Markuse Korkiakoskiho do odkryté branky Dušan Žovinec a domácí nakonec slavili. V šesté sérii rozstřelu rozhodl Fin Korkiakoski.

Litoměřice dostal po 99 sekundách do vedení v přečíslení dvou na jednoho Jakub Konečný. Po dvou ubráněných oslabeních se dostal před Maxima Žukova Tomáš Urban a bekhendovým zakončením zvýšil. Hned za 21 sekund snížil obránce Daniel Kolář, ale ve 26. minutě vrátil Stadionu dvoubrankový náskok v přesilové hře Lukáš Válek.

Jenže za 29 sekund dostal z dorážky Duklu opět na kontakt Jakub Illéš a v 37. minutě vyrovnal Tomáš Čachotský. Po 75 sekundách třetí třetiny se radovali domácí, ve vlastním oslabení se trefil z levého kruhu Patrik Miškář. Výhru ještě potvrdili při hře čtyř proti čtyřem Matěj Toman a v přesilovce Tomáš Svoboda.

Vrchlabí na konci základní části venku pětkrát za sebou prohrálo a tuto sérii nezlomilo ani ve Vsetíně, kde vedlo 2:0. Ve 12. minutě poslal nováčka do vedení s koncem vyloučení Patrik Urban a v čase 14:14 v další přesilovce udeřil z dorážky Tomáš Zeman.

Valaši ale v polovině utkání rychle smazali ztrátu. Po přihrávce Radima Kucharczyka trefil odkrytou část branky Daniel Klímek, za 48 sekund se prosadil Jakub Babka. A ve 38. minutě otočil stav v početní výhodě Adam Zeman. V poslední části podruhé v utkání skóroval Klímek z dorážky a v závěru ještě dovršil výsledek při power play soupeře Jan Berger.

Výsledky 3. zápasů čtvrtfinále play off první hokejové ligy:

Litoměřice - Jihlava 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Branky: 2. J. Konečný, 11. T. Urban, 26. Válek, 42. Miškář, 52. M. Toman, 55. T. Svoboda - 11. D. Kolář, 26. Illéš, 37. Čachotský. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Belko, Kokrment. Vyloučení: 8:6. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:1.

Vsetín - Vrchlabí 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)

Branky: 30. a 51. Klímek, 31. Babka, 38. A. Zeman, 59. Berger - 12. Urban, 15. T. Zeman. Rozhodčí: Jaroš, Micka - Flegl, Komínek. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:2. V oslabení: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:1.

Slavia Praha - Kladno 6:5 v prodl. (2:0, 2:5, 1:0 - 1:0)

Branky: 13. Kafka, 18. Šmerha, 26. D. Krejčí, 40. Šteiner, 47. Poletín, 66. F. Vlček - 35. a 36. Machala, 21. Plekanec, 23. Melka, 36. Frye. Rozhodčí: Petružálek, Wagner - Kreuzer, Polonyi. Vyloučení: 7:9, navíc Marosz (Kladno) 10 min. Využití: 2:2. Bez diváků. Stav série: 1:2.

Poruba - Přerov 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 27. Hotěk, 47. Žovinec, rozhodující sam. nájezd Korkiakoski - 29. Štefka, 46. Süss. Rozhodčí: M. Dědek, Barek - Bartek, Hranoš. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Bez diváků. Stav série: 3:0.

