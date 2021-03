Kladno přestřílelo Slavii a je v semifinále. Jihlava živí naději

Jaromír Jágr v zápase play off proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Rytíři Jaromíra Jágra jsou o něco blíž k postupu do Tipsport extraligy. Hokejisté Kladna v pátém zápase čtvrtfinále porazili Slavii 6:4 po divoké přestřelce a za stavu 4:1 na zápasy postupují do semifinále. Nestárnoucí matador s číslem 68 si v rozhodujícím utkání připsal asistenci. Konec sezony odvrátila Jihlava, která doma vyhrála 4:2 nad Litoměřicemi a snížila stav série na 2:3. Dotáhnou postup do dalšího kola vyřazovacích bojů se zatím nepovedlo Vsetínu, jenž prohrál 2:6 ve Vrchlabí.