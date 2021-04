Filmoval! Emoce vybouchly. Hokejový Bůh nám to vrátil, řekl kouč Kladna

To ještě bude řežba! Kladno v prvním semifinále play off Chance ligy porazilo Porubu 5:3, čímž stoplo její sérii. Tým HC RT Torax předtím vyhrál desetkrát v řadě. Emoce se přenesou i do sobotní bitvy, Rytíře totiž vytočilo, že z jejich pohledu hostující bek Žovinec přifilmoval dva zákroky. „Hokejový Bůh nám to za to vrátil,“ reagoval kladenský kouč David Čermák. Hosté při dlouhé sedmiminutové přesilovce skórovali jenom jednou, navíc i inkasovali.

Klíčový moment přišel v polovině utkání. Emoce byly v tu chvíli vyšponované. Odšpuntoval je domácí útočník Hlava, který podle sudích krosčekoval před brankou beka Žovince. Už tenhle na první pohled lehký zákrok domácí vytočil. Měli jasno: Přihrál to!

Hlava ale pak neudržel nervy, hlavičkou do stejného soupeře strčil. Ten se ochotně sklátil k zemi. Což vyprovokovalo domácí k dalším ostrým reakcím. „Byl to moment, který nás nakopnul,“ uvedl kladenský kouč David Čermák.

Jak to myslel? Že hráče naštvalo, jak se obránce Žovinec zachoval. „Ano, vždyť oba jsme se na to koukali i po zápase, oba zákroky přifilmoval,“ rozčiloval se kouč. „Myslím si, že nám to hokejový Bůh na konci vrátil…“

Rozhodčí měli co dělat, aby se v tu chvíli nestrhnula hromadná bitka. Urostlý bek Suchánek si to ještě jel vyřídit ke střídačce soupeře. Když o tom pak mluvil po utkání, už byl v klidu.

„Takové je play off. On to udělal dobře a chytře. Jestli to přifilmoval, nebo ne, už je teď víceméně jedno. Prostě to udělal dobře. Nás ubráněné oslabení paradoxně nakopnulo,“ vykládal urostlý kladenský zadák Suchánek.

Hlava za svou hlavičku vyfasoval mimo jiné trest ve hře, takže automaticky vynechá druhý duel. Poruba po jeho prohřešku měla k dispozici málo vídanou sedmiminutovou přesilovku, která stála domácí spoustu sil.

Ale vyvázli z toho jenom s malou úhonou. Sice jednou inkasovali, ale i skórovali. Kouč Toraxu litoval hlavně toho, že jeho hráči víc nevytěžili právě z dlouhé přesilovky.

„Hráli jsme celkově devět minut v přesile, ale hráli jsme to chaoticky a vestoje. Na konečný stav měly vliv právě početní výhody,“ uvedl trenér Suchánek.

Přihrané pády svého obránce moc hodnotit nechtěl. „Od toho jsou rozhodčí, kteří jsou zkušení, aby to posoudili. Jestli to přihrál, nebo ne, to je právě na nich. To k hokeji patří. Prostě to takhle posoudili a uznali to jako faul,“ reagoval na sporné momenty Suchánek.

Sobotní pokračování jistě bude pikantní. Emoce se přenesou. „Jiskřit to bude v celé sérii, to je prostě play off,“ dodal kouč Poruby.

I když v hledišti chyběli fanoušci, pořadatelé pouštěli z amplionů fandění. Kdo chtěl být přímo u toho, mohl alespoň na nedalekém parkovišti na Sletišti sledovat utkání v autokině. Fanklub navíc nachystal do hlediště roztaženou obří plachtu s nápisem Kladno, žijeme pro tebe. Někteří fanoušci, kteří za to zaplatili, a přispěli tím na konto nadace Jakuba Voráčka, na něm mohli mít i svůj obličej.

Alespoň touto cestou mohli být u toho. Další utkání se hraje v sobotu opět od 18 hodin. Zatím zůstává v platnosti rytířské heslo: Věříme. Ovšem Poruba se nedá zadarmo. Ještě to bude řežba.