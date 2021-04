Jágr: výchovný hit i asistence, hrál jen tři minuty. Asi mě trápí stáří, řekl

Tomáš Plekanec překonává gólmana Poruby a zajišťuje tak Rytířům postup do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Hokejisté Kladna a Poruby se zdraví po postupu Rytířů do finále play off • ČTK / Ožana Jaroslav

Kapitán Kladna Tomáš Plekanec se raduje z gólu, kterým Rytíře poslal do finále play off první ligy • ČTK / Ožana Jaroslav

Pohotová dorážka Tomáše Plekance v prodloužení poslala Kladno do finále Chance ligy. Rytíři vyhráli v Ostravě nad RT Torax Poruba 4:3 a sérii zvládli bleskově 4:0 na zápasy. Poslední krok udělali i bez Jaromíra Jágra, který se po první třetině stáhnul z ledu. Co ho trápí? „Co já vím, asi stáří,“ pokrčil s úsměvem rameny při odchodu do kabin. Před finálovou bitvou s Jihlavou bude mít společně s parťáky deset dní na doléčení šrámů.

Jdou si za svým snem. K návratu do extraligy kladenským Rytířům chybí poslední krok - finále s Jihlavou. V semifinále si poradili s ambiciózní Porubou. Ta je sice solidně trápila, ale ani jeden z duelů nedokázala dotáhnout k vítězství.

Poslední hřebík do rakve Porubě zarazil Tomáš Plekanec v 66. minutě. Pohotově se zorientoval na brankovišti a dorazil puk do odkryté brány. Okamžitě zmizel v chumlu spoluhráčů. I Jaromír Jágr si na střídačce v civilu zakřičel s rukama nad hlavou. „Jo! Jsme tam.“

Rozhovor? Šéf Rytířů se omluvil. „Až skončí finále, jo?“ Neupřesnil ani to, z jakého důvodu musel po první třetině, ve které nahrával na vyrovnávací gól, sundat výstroj. „Hele, mě už bolí všechno. Co já vím, asi stáří.“

Nic vážného by to být nemělo. Jágr bude chtít do finále naskočit. V prvním semifinále v Ostravě odehrál takřka osmnáct minut. Ve druhém už mu tělo dovolilo jenom necelé tři minuty. Odstoupil z rozehrané první třetiny. Ale i v ní toho stihnul dost. Nejdřív „výchovný“ hit v přerušené hře na porubského útočníka Tomáše Jáchyma. Jágrovi se nelíbilo, že v souboji s Ondřejem Machalou spadl s hokejkou pod paží. A sudí pak vyloučili Machalu za podrážení. Jágr to nejdřív reklamoval u sudího, potom přijel k Jáchymovi a lehce do něj zezadu drcnul. „Tohle ne!“ Gesto bylo jasné.

V osmé minutě byla kladenská ikona u vyrovnání na 1:1. Jágr se nejdřív natahoval v dobré pozici po dorážce, ale akci úspěšně zakončil teprve Machala. Pro zkušeného matadora to byl osmý bod (1+7) v devátém utkání play off. Pak se ovšem z ledu stáhnul. Proč? „Netuším,“ reagoval Tomáš Plekanec. Kromě Jágra nedohrál ani další jeho spoluhráč z první formace Ondřej Machala „Odpadlo nám pár hráčů, bude čas, aby se dali dohromady, vyléčili. Nevím, jak je to vážný nebo není, to uvidíme. Potrénujeme a připravíme se na finále.“

Jágr se na střídačku vrátil ve druhé části, ale jen jako nehrající asistent. Odložil helmu, nejdřív se i v bruslích a ve výstroji postavil k trenérům na lavičku. Ale když měli jeho parťáci hrát přesilovku, seskočil z ní, opřel se o mantinel a hlasitě pokřikoval na hráče. „Čas, čas. Střílej.“

Když se pak po jedné z přesilovek vrátil útočník Tomáš Pitule po promarněném přečíslení, Jágr si před něho dřepnul a rozmáchlými gesty naznačoval, co mohl udělat jinak. Aby akce skončila gólem. „Měli jsme to pod kontrolou do doby, než jsme neproměnili přesilovky, které jsme měli,“ komentoval Plekanec. „Oni ucítili šanci ještě sérii prodloužit a potrápili nás.“

Nejzkušenější útočník v přesilovkách pochopitelně chyběl. Naskakuje do nich z pozice falešného obránce a většina akcí jde přes něj. „Samozřejmě, on je pořád platný ve spoustě věcí na ledě,“ přitakal Plekanec. „Takhle ale hrajeme přesilovky celý rok, když tam není Jarda. Takže to nebylo nic neobvyklého. Šance byly, jenom je z nich potřeba dát gól.“

Ve třetí třetině Jágr na střídačce nebyl, zůstal v kabině. Vrátil se až na prodloužení. Osprchovaný a v civilu. Znovu se zapojil do „koučinku“, postupový gól oslavil emotivně. „Teď se připravíme na Jihlavu. Taky to uhráli na čtyři zápasy, sil budou mít dost, bude to těžká série. Určitě bude zajímavá,“ dodal Plekanec.