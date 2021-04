Kladno – Jihlava 1:4. Hosté v trháku, ale co hala? Rytíři buší do skály

V sobotu se dostali hokejoví Rytíři do problémů. Po neděli a porážce 1:4 ale už hlásí SOS! Postupový sen, ve stylu jejich hesla Věříme, dostal obří trhlinu. Podaří se jim ji ještě zalepit? Po dvou úvodních partiích ve finále první ligy prohrávají s Jihlavou 0:2 a série se teď přesouvá právě na legendární Horácký stadion. Dukla je dva zápasy od extraligy. Ale otázka zní: Měla by ji vůbec kde hrát? Rytíři zase řeší: Jak to uděláme s brankáři?

Jejich pohledy mluvily za vše. Když kladenští hráči prchali po porážce do kabiny, v očích byla vidět frustrace, zmar. Tohle nečekali. Domácí hrad, na němž od září prohráli v sobotu poprvé, viděl další rychtu.

Situace je vážná. Série pokračuje ve středu a ve čtvrtek v Jihlavě, a pokud bude mít finále stejný ráz, může být rychle vymalováno. Extraligu si z dvojice slavných velikánů vezme pro sebe parta kolem oddaného kapitána Čachotského. Pro Kladno děsivá představa.

„Nehodnotí se mi to vůbec dobře. Hlavně jsme chtěli úplně jiný vstup do zápasu,“ říkal Jiří Burger, jeden z kladenských koučů. Už je to obehraná melodie. Proč Kladno není schopné na rivala skočit důrazněji?

Dukla dobře věděla, kde by mohlo být kladenské slabé místo. To už naznačila soupiska před zápasem. Na klíčové pozici svítilo: Adam Brízgala. 22letý gólman nahradil Slováka Andreje Košarišťana, z jehož výkonů šly rozpaky. Nejenom v sobotu. Nebylo na co čekat, výměna se zdála být logická. Jenže na Brízgalovi bylo znát, že je nerozchytaný, předtím šest týdnů nechytal zápas. Takže nebyl kdovíjak jistý.

Na domácích bylo postupem času vidět, jak jsou rozladění. Puky jim odskakovaly, v hlavách jim šrotovalo, že takový průběh si nepředstavovali.

„Je to ten nejhorší možný scénář. Ubetonovali to, přijeli čtyřikrát do pásma, dali čtyři góly. Předtím dali další náhoďáky. Jim to vyhovuje…. Takže nám nezbývá než u nich dvakrát vyhrát,“ reagoval kladenský útočník Tomáš Pitule. Bylo na něm znát, jak je z toho rozmrzelý.

Právě v brankovišti je velký rozdíl. Jihlavský Maxim Žukov je skálou. „Chytá jako prase a my jsme dřevění,“ trefně to vystihl Pitule. Kladno chtělo pomoct Brízgalovi, spoluhráči věděli, že jde do akce po dlouhé době.

„Adam je super kluk, chtěli jsme mu pomoct všichni. Ale nevím… První gól a… Pomohli jsme mu málo,“ kroutil hlavou Pitule.

Naopak Žukov je těžko k překonání. První střely chytá, dorážky Jihlava nedovolí.„Opět podal skvělý výkon. Víme, jaký klenot máme v bráně. Proto se ho musíme snažit chránit, oni po něm jdou,“ uvědomuje si jihlavský kapitán Tomáš Čachotský. Rytíři se k dorážkám nemohou procpat. V brankovišti vládnou čističi z Dukly.

Včera podal celý tým lepší výkon než v sobotu. „Kluci pochopili, že náš soupeř je z masa a kostí a je k poražení,“ reagoval kouč Viktor Ujčík.

Jihlava je tedy v trháku, namlsaní hráči už vyhlížejí postupový sen. Je tu však zásadní otázka, který probublává neustále na povrch. Bude mít Dukla případně elitní ligu kde hrát? Je veřejně známé, že legendární stadion, na kterém armádní klub bral dvanáct titulů, půjde k zemi. Horácký stadion nahradí multifunkční aréna za miliardu.

Ovšem pro Jihlavu je to momentálně problém. Už v prosinci by se mělo začít s demolicí ikonického místa. Takže kde by Dukla hrála? „Máme připravené alternativy,“ tvrdí klubový šéf Bedřich Ščerban. Jenže podle zdrojů Sportu to zdaleka vyřešené není, Jihlava naposledy přišla s tím, že by se mohlo hrát v Jindřichově Hradci, což ovšem svazová kontrola po inspekci stadionu neposvětila.

Dá se očekávat, že kolem toho bude ještě horko.

To je ale i v Kladně. Rytíři mají úplně jiné starosti. Musejí zmobilizovat síly a v Jihlavě nakročit k obratu. „Zbraně určitě neskládáme,“ burcuje kouč Burger.

Přesto je zřejmé, že aktuální nálada je na bodu mrazu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:53. Š. Jelínek Hosté: 04:37. Bukač, 18:34. Pekr, 38:35. Jiránek, 49:46. T. Havránek Sestavy Domácí: Brízgala (Košarišťan) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Marosz, Filip, Račuk (A) – Melka, Pitule, Hlava – Š. Jelínek, Machač, Kubík – Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – D. Kolář (A), Bukač, Dundáček, Mareš, Bilčík, Strejček, A. Dvořák – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Zubzanda, Šindel – Maštalíř, Bohuněk Stadion ČEZ stadion, Kladno

