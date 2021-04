Kladno nad propastí. Pochopili jsme, že hokej není o kráse, jásal Ujčík

Jihlavští hráči naskákali na brankáře, euforie z nich tryskala. Jaromír Jágr mezitím smutně, v hlubokém předklonu pomalu odjížděl z ledu. V posledních sekundách se jeho tým mocně tlačil za vyrovnáním, sám měl jednu tutovku, ovšem fantom jménem Maxim Žukov byl proti.

Dukla, dvanáctinásobný ligový šampion, opět soupeře rozleptávala zavedeným receptem: skvělý výkon brankáře, k tomu obětaví beci, kteří prostor před ním nekompromisně čistí. Díky podobné taktice Jihlava urvala i předešlé dvě výhry v Kladně. Pevnost Rytířů dobyla potřetí v řadě. Přitom předtím Jágrův tým v sezoně doma prohrál pouze jednou...

„Chybělo mi tam větší nasazení. Hned v začátku jsme dostali šest minut přesilové hry, to jsme nevyužili. Po těch dvou vítězstvích v Jihlavě jsem čekal, že tam od nás bude víc a to nám chybělo,“ litoval domácí kouč David Čermák. Bylo cítit, jak je rozmrzelý. Tým plný zkušených borců musí z tlaku vytěžit víc.

Dlouho se hrálo v podobných kulisách. Kladenští se snažili bušit, jenže Žukov a jeho věrní parťáci dokázali všechno uhasit. Bylo jasně cítit: kdo dá první gól, bude mít blíž k mečbolu. Čas plynul, nervozita stoupala. Tak kdo to bude?

Rozřešení přišlo ve 31. minutě při přesilovce. Ale že by to byla nádherná kombinace hlavního úderného dua Jágr – Plekanec? Tentokrát ne. Byl to jeden z těch ušmudlaných gólů, které v play off rozhodují. Útočník Kubík, jenž rozhodl předešlé utkání v prodloužení, trefil tyčku. Puk se pak odrazil od levé brusle brankáře Žukova a pomalu se doklouzal do branky. Proto to bylo zezačátku rozpačité slavení od Rytířů. Až když všem došlo, o co jde, projevili vítězné emoce.

Moc dlouho jim ale radost nevydržela. Při další přesilovce, tentokrát v jihlavském podání, se krásně z dálky do růžku trefil Pekr. Zamáchal rukama, dojel k plexisklu. Členové realizačního týmu, kteří postávali u kabiny, za ním taky jásali. Kladenská radost vydržela jenom tři minuty... Při signalizované výhodě pak v 54. minutě z ojedinělé akce rozhodl Jiránek.

Jihlava dobře využívá toho, že v Kladně je užší hřiště. Takže ve vlastním pásmu se mohou hráči sjíždět k bráně a likvidovat nebezpečné situace. Hrají v pěti hodně dole.

„Myslím si, že jsme nějakým způsobem pochopili, že hokej není o kráse. Nám paradoxně vyhovuje spíš to užší hřiště tady. Oni mají pár opravdu šikovných a rychlých hráčů a doma na tom větším hřišti nám to dělá problémy,“ reagoval Ujčík.

Teď každopádně musí vymyslet, jak to zvládnout i na legendárním Horáckém stadionu, který brzo půjde k zemi. Ale právě kvůli vidině extraligy se demolice odloží.

Kostky jsou vrženy. Jihlava může odšpuntovat šampaňské už v úterý. Pokud chce slavit Kladno, musí dvakrát vyhrát. „Je to náročné na psychiku, ale nesmíme sami sebe dostávat dolů. Musíme věřit, že to v Jihlavě urveme,“ doufá útočník Marek Račuk. Teď jsou hráči ponořeni do smutku, ovšem není čas podle něj panikařit.

„To bychom sami sebe dostávali ještě pod větší tlak. Není to jednoduché, ale musíme věřit, že v Jihlavě vyhrajeme a pak si to rozdáme s nimi doma,“ dodává habán Račuk.

Co Jihlava? Neznervózní při vidině velkého úspěchu? „Musím říct, že jsme radši jeden zápas od vítězství než jeden od porážky. Myslím si, že náš tým je hodně psychicky odolný, což jsme ukázali už v sérii s Litoměřicemi,“ připomněl čtvrtfinále, v němž Dukla ztrácela 1:3.

Od té doby šturmuje. Ve finále doma dvakrát padla s Kladnem, ovšem oklepala se. „Když vidím, jak jeden druhému pomáhá, jak si kluci navzájem pomáhají, je to super. Dneska jsem jim řekl: Klobouk dolů, pánové. Je radost trénovat takový tým,“ vykládal Ujčík.

Podaří se zmátořit Kladnu? V úterý bude jasněji. Jihlava už může být opět extraligová.