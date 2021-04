Košarišťan překvapil: Favoritem je Jihlava, ale na ledě necháme duši

Překonal ho pouze Jiří Fronk v první třetině po maglajzu před brankou. Ostatní střely Andrej Košarišťan chytil, vyrazil, zalehl. Nebo to za něj udělali obětaví spoluhráči. Kladno se vyškrábalo z propasti na čerstvý vzduch a ve čtvrtek chce své tažení za comebackem do nejvyšší soutěže dotáhnout. Se slovenskou oporou v bráně. „Favoritem je Jihlava,“ překvapil ale Košarišťan.

Ve finále dál vyhrávají jen hosté. Divíte se tomu?

„Nikdy jsem to nezažil. Ani nevím, jestli jsem o tom někdy slyšel. Takto se to vyvíjí. My se teď musíme připravit na poslední zápas a ukázat v něm, co máme. Jihlava v něm bude určitě favoritem, půjdeme do toho s pokorou. Chceme uspět a získat to, co chceme.“

Proč by měla být Jihlava favoritem? Protože všechny tři duely v Kladně předtím urvala pro sebe?

„Takto to je. My do toho dáme všechny síly. Každý z nás nechá na ledě srdce, duši. Uvidíme, jak to dopadne.“

V šesté partii jste otočili skóre ve druhé třetině. Ta vám vyšla, co?

„Byla velmi důležitá. Dali jsme dva góly, skvělá práce. Moc mě těší, že to tam padlo. Jdeme dál.“

Působili na vás psychologicky veteráni Jágr s Plekancem?

„Myslím, že ani ne. Přijeli jsme sem hrát svůj hokej, jaký hrajeme celou sérii. Přehnanou nervozitu jsem na týmu neviděl. Byla tam jen zdravá. Jde o hodně. V takovém zápase jsou nervy, emoce. To k tomu patří. Kdyby u toho mohli být diváci, je to ještě víc vybičované, tvrdší a víc ostré.“

Je pravda, že jste před každým utkáním uzavřený do sebe?

„Soustředím se na svůj výkon. Snažím se být v pohodě. Koncentrace k chytání patří. Jsem takový typ, nebudu lhát, že ne. Dělám to tak celý život.“

Takže se s nikým nebavíte?

„Ani moc ne. Jsou momenty, kdy se prostě potřebuju zkoncentrovat a připravit se na zápas.“

