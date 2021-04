Ten byl pro vás, trenére! Rytíř Hlava uctil Fryčera (†61) gólem a postupem

Svému bývalému trenérovi vzdal poslední hold nádherným způsobem. Kladenský útočník Nicolas Hlava před i během sedmého zápasu finále play off první ligy, ve které Kladno po výhře 5:2 vybojovalo návrat do extraligy, uctil památku nedávno zesnulého legendárního hokejisty Miroslava Fryčera (†61). Šestadvacetiletý tahoun Rytířů, jenž pod někdejším vynikajícím forvardem hrál před dvěma roky ve Znojmě, si nejprve vzal na předzápasové rozbruslení dres se jménem „Fryčer“ a s číslem 14, které „Frigo“ nosil během úspěšné kariéry v NHL. Následně v utkání otevřel skóre parádní trefou, kterou věnoval kouč do hokejového nebe. .

Nejen forvarda Rytířů bezpochyby zasáhla smutná zpráva o úmrtí legendy českého hokeje. Miroslav Fryčer, někdejší hráč Toronta či Detroitu, který měl vést hokejisty Znojmo i v nové sezoně, náhle zemřel po krátké, ale zákeřné nemoci. Útočníka Nicolase Hlavu, jenž pod legendárním „Frigem“ zažil úspěšnou sezonu u znojemských Orlů, trenérův skon pořádně zasáhl. Sedmý duel finále o postup do extraligy, který dopadl nakonec vítězně, se tak rozhodl věnovat právě jemu.

„Odešel člověk, kterého jsem měl hrozně rád a uznával jsem ho. Pro mě to byla jedna z největších osobností, které jsem u hokeje potkal,“ prozradil Hlava se slzami na krajíčku a na sobě měl opět dres se jmenovkou Fryčer. „Celý tento zápas jsem chtěl věnovat jemu, protože si myslím, že si to zaslouží. Jinak jsem mu nemohl poděkovat. Doufám, že už se tam nahoře má dobře, a že ho už nebude nic trápit, protože si myslím, že toho protrpěl dost. Na druhou stranu si myslím, že si ten život užil na plný pecky a obrovský klobouk před ním.“

V magickém sedmém zápase série s Jihlavou tak Fryčerovi, pod jehož vedením nasbíral ve znojemském dresu celkem 48 bodů (16+32), vzdal hold nejprve tím, že si při rozbruslení oblékl dres se jménem a číslem prvního českého hokejisty, který si zahrál Utkání hvězd NHL. Toto krásné gesto na sociálních sítích Rytířů velmi ocenili především fanoušci Orlů.

Forvard hrající na pravém křídle druhého kladenského útoku ale svůj projev úcty ještě vylepšil. V 8. minutě utkání po chybě jihlavského beka Filipa Eliáše vyrazil sám s pukem na ruského fantoma Maxima Žukova, kterého z mezikruží překonal parádní střelou nad lapačku. Při oslavě úvodního gólu pak ukázal prstem vzhůru k nebi s jasným vzkazem: ten byl pro vás, pane trenére!

Hlavova branka následně odstartovalo parádní ofenzivní jízdu Kladna, které do 19. minuty vedlo nad Jihlavou už 4:0! Ke gólu přidal Hlava i asistenci a i když se Dukle podařilo zápas ještě zdramatizovat, rychle vytvořené vedení si dokázali pohlídat.

„Bylo to hrozně těžký, klobouk dolů před hráči Jihlavy, kolik pochytali střel. Myslím si, že měli nějaký potlučený hráče a prostě nastupovali, chtěli nám chytat každou střelu. Řekl bych, že celý jejich tým předvedl parádní výkon. Nemají se za co stydět. Když už si vezmu jenom ty problémy, kdy kluci museli chodit do práce, ukázali nějaký charakter, který nyní ukázali i v play off. Patří jim obrovský dík, že jsme s nimi mohli sehrát takovou sérii,“ nešetřil Hlava slovy chvály na finálového soupeře.

Zatímco jeden z úspěšných střelců v klíčovém zápase boje o extraligu dál hodnotil vítězství nad Jihlavou, již euforicky slavící spoluhráči se za Hlavu přikradli a vylili mu na hlavu plechovku piva. Pivem nasáklý forvard jim za vtípek adresoval několik nezveřejnitelných výrazů, dál ale pokračoval v rozhovoru s novináři.

Co podle Hlavy rozhodlo nevyzpytatelný Game 7? „Myslím si, že jsme měli víc sil a byli jsme silnější. V posledním zápase jsme měli takový ten chtíč. Samozřejmě jim chytal výborný gólman a my jsme se dost trápili první zápasy. Jsme měli asi sto střel. Oni kousali, ale myslím si, že jsme ukázali sílu, která tady tuto sezonu byla, i když to třeba v jejím průběhu nevypadalo, že bychom byli nějak extra silný mančaft. Dost lidí nás i zatracovalo. Jsem rád, že jsme všem s prominutím zavřeli huby. Prostě jsme ukázali sílu a extraligu jsme vybojovali zpátky do Kladna,“ těšilo chomutovského odchovance.

Náramně užil i přítomnost alespoň hrstky fanoušků, kteří dostali na závěrečný duel výjimku a mohli dorazit na tribuny kladenského zimáku. „Bylo to parádní. Chtěl bych jim všem poděkovat. Klobouk dolů, že přišli i fanoušci Jihlavy. Ty testy nejsou zrovna levný, takže do toho jistě dali peníze, asi si i museli vzít volno v práci. Moc jim děkujeme, určitě nám to pomohlo zlomit tento zápas a určitě jim patří velký dík. Doufám, že od příští sezony už se to tak nějak hodí do normálu, protože absence diváků na zimácích hokeji uškodí,“ dodal Hlava a šel se věnovat postupovým oslavám.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:00. Hlava, 08:24. Marosz, 11:48. Marosz, 18:31. Račuk, 59:14. S. Zacharčuk Hosté: 19:25. Fronk, 26:01. Lichanec Sestavy Domácí: Košarišťan (Brízgala) – Frye, Mikliš, Snuggerud, V. Sorokin, Suchánek, S. Zacharčuk – Machala, Plekanec (C), Jágr (A) – Hlava, Marosz, Kubík – Račuk (A), Pitule, Melka – Š. Jelínek, Machač, Guman – Bílek. Hosté: Žukov (Jan Brož) – Dundáček, Eliáš, T. Černý, Mareš, Bilčík (A), Strejček, Bukač – T. Harkabus, Fronk, Illéš – Čachotský (C), Lichanec, T. Havránek – Jiránek, M. Zadražil, Pekr – Chlubna, Čermák, Vítězslav Brož. Rozhodčí Pešina, Hradil, Hlavatý, Lederer Stadion ČEZ stadion, Kladno

