Salah si po osmi letech zahraje na MS! Dvěma góly vystřelil Egyptu postup

fotbalisté Egypta se probojovali na MS 2026
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Egypta po výhře 3:0 nad Džibutskem postoupili jako třetí africký tým na mistrovství světa 2026. Na šampionátu se představí počtvrté a poprvé od roku 2018.

O dvě ze tří branek Egypta se na neutrálním hřišti v Casablance postaral kanonýr Liverpoolu Salah, další přidal Adel. Výběr trenéra Hassana má před posledním utkáním ve skupině A nedostižný náskok pěti bodů na druhou Burkinu Faso.

Egypt z afrických zemí navázal na Maroko a Tunisko, které si zajistily účast na závěrečném turnaji v září. Zatím je známo 19 účastníků včetně hostitelských zemí USA, Mexika a Kanady. Premiéra čeká Jordánsko a Uzbekistán. Šampionát se rozšíří z 32 na 48 mužstev a uskuteční se od 11. června do 19. července příštího roku.

 

