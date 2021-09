Réway do Poruby? „Bouřlivák“ hledá po konci v Košicích angažmá

„Ukončili jsme kontrakt po vzájemné dohodě,“ líčí Martin Réway v rozhovoru s Tomášem Prokopem pro Sport.sk. „Začal jsem v první pětce s kvalitními hokejisty, potom jsem byl ve třetí. Měl jsem pocit, že trenéři důvěřují jiným hráčům. Měl jsem slušný icetime, ale když šlo do tuhého, na ledě byli jiní hráči.“

Uplynulou sezonu v Košicích přitom Réway neměl úplně špatnou. Z 39 zápasů nasbíral 30 bodů (12+18). Důrazně popírá, že by měl znovu problémy mimo led. Na sociálních sítích se šířily informace o tom, že za koncem v Košicích stojí právě problémy s životosprávou. „Můžete se zeptat vedení HC, jestli to tak je. Myslím, že vám řeknou to samé, co jsem říkal. Nemá to nic společného s životosprávou.“

Faktem je, že v minulosti s tím míval Réway problémy. I ve Spartě, kde hrával v mládežnických kategoriích. Za Spartu hrál i v extralize (sezona 2014/15 a začátek 2015/16), v elitní české soutěži hájil i barvy Kladna (2019/20). V Jágrově týmu tehdy odehrál 17 zápasů (0+6), pak putoval do Švédska. Srážely ho i zdravotní problémy.

„Cítím se fajn,“ popisuje aktuální rozpoložení Martin Réway. „Samozřejmě, když jsme měli dvoufázové tréninky, nebylo ideální se dostat v zápase do tempa. Jsem přesvědčený, že na sezonu budu připravený.“

Kromě prvoligové Poruby se mluví i o slovenských týmech z extraligy. „Všechno řeší agent. Rád bych stihnul začátek sezony. Uvědomuji si, že to bude těžké, většina týmů má podepsané hráče. Budu nadále trénovat, abych byl připravený hned po případném podpisu naskočit do hry,“ dodal Réway pro Sport.sk.