Kondiční kouč o přípravě Réwaye: Nikdo si nedal práci, aby ho proklepl | iSport.cz

Video k článku Jágr o Réwayovi: Chci být ten, kdo mu dá další šanci VŠECHNA VIDEA ZDE

Spolupráce s Martinem Réwayem probíhala bez zádrhelů?

„Nemůžu proti němu říct půl slova. Co jsem po Martinovi chtěl, splnil, v tréninku fungoval. U něj přesně platí pravidlo, že i když je hokej kolektivní sport, pořád ho tvoří jednotlivci a tak by se k hráčům mělo přistupovat. Snažil jsem se mu vždycky vysvětlit, proč konkrétní věci děláme.“

Aby chápal přesně smysl a věřil každému tréninku?

„Ano, aby věděl, v čem se může zlepšit, při jakých herních situacích mu může konkrétní věc pomoci. V tu chvíli se vám i jinak nastaví hlava.“

Přitom hodně lidí vám ale řekne, že co se týká tréninku, není Martin Réway úplný dříč.

„Chápu, že jsou na něj různé názory. Když mě s agentem oslovili, byla to pro mě hlavně obrovská výzva. Hodně lidí mě i odrazovalo, abych Martina nebral. Ale věřil jsem si, že s ním jsem schopen reálně pracovat. Dostávám při tréninku okamžité údaje o metabolismu, vidím, co se s tělem děje. Martin je kluk, který je na hokej abnormálně talentovaný. Petr Vrána mi řekl, že pokud ho dokážu připravit aspoň průměrně, bude schopen vyhrát svému týmu extraligu. Podle mě je trochu hříčkou přírody. Nikdo si úplně asi nedal práci s tím, aby ho proklepl a zjistil největší limity, takže dřív ani nemohl být dobře připravený.“

Vy jste jeho limity našli?

„V první řadě jsme udělali vstupní testy, abych věděl, s kým pracuju. Je strašně křehký, jeho není vůbec těžké přetížit.“