Jackpot, nebo zastávka? Martin Réway je připravený hrát za Porubu

Kam přijde, tam budí emoce. Nejenom hokejovými kousky. Slovenský útočník Martin Réway, který hrával českou extraligu za Spartu a Kladno, patřil a stále patří k výjimečným talentům slovenského hokeje. Kvůli problémům s disciplínou, životosprávou a vlastní psychikou se mu ovšem zatím nikdy a nikde nepovedlo jedinečné schopnosti na delší dobu rozvinout. Co ukáže v Chance lize, kam přichází po nečekaném konci v Košicích?

„On chce, my taky,“ říká trenér porubského týmu Jiří Šejba. „Nepřišel sem, abychom ho úplně předělávali. A on nepřišel, abychom skákali podle něho. Každá strana sleví a najdeme kompromis, který by nám pomohl. I jemu. Uvidíme, co ukáže v zápase.“

Réway je v Ostravě už dva týdny. Premiérový start se třikrát posunoval. „Už je všechno v pořádku a připravené, ještě bylo třeba dodělat lékařské vyšetření,“ informoval generální manažer klubu Pavel Hinner. „Vyšetření měl slovenské, to se u nás neakceptuje. Taky nebyl tři týdny na ledě, když končil v Košicích, takže potřeboval nějaký čas na to, aby se dal do kupy. A abychom mu zajistili i další potřebné věci - hokejky, brusle. Teď už má připravené vše, ve středu by měl hrát.“

Lékařská prohlídka dopadla dobře. Réway měl v minulosti problémy se srdcem, kvůli kterým vynechal jednu sezonu. Minulý rok ho hned dvakrát přibrzdil covid. Teď je vše v pořádku. „Je tady dva týdny, rozkoukával se, dával do kupy,“ přitakal Šejba. Podle něho se i z tréninků dá dobře vyčíst, že hokejista je pořád velmi slušný. „Střelba, přihrávka, přesnost, timing najetí i zakončení,“ vypočítává bývalý mistr světa.

„Je to tam všechno, nezmatkuje. Má své kvality a my si od něho slibujeme přehled ve hře, udržení se na kotouči. Uvidíme, jak na tom bude se silami, budu ho využívat spíš na ofenzivní věci. Přesilovky, nebo když budeme v pásmu. Abychom ho zkraje trochu pošetřili. Hokejové věci má v sobě, to z něj potřebujeme dostat. Aby i nás trošku nakopnul a poslal do vyšších pater.“

Ambiciózní Poruba má z úvodních šesti zápasů jen 9 bodů. Je až jedenáctá, skóre má pasivní 18:21. I proto Réway do týmu po nečekaném konci v Košicích přichází. „Měli jsme před sezonou jako lídra týmu připraveného Vojtu Poláka,“ připomněl Hinner. „Jenže na poslední chvíli využil klauzule a nabídky rumunského týmu. Pak už se nám nepodařilo sehnat nikoho, kdo by lídr byl. Martin Réway je velice šikovný hokejista, to všichni víme. Měl nějaké problémy, všechno jsme důkladně zvážili a řekli si, že šanci dostane. A bude na něm, jak se jí zhostí. Buď to bude náš jackpot, nebo to nevyjde. S tím do toho jdeme. Co jsem s ním mluvil a podle toho, co jsem viděl, si myslím, že ten chlapec by měl být posilou. Měl by nám pomoct.“

Hinner věří, že v šestadvaceti už Réway dozrál. A může být lídrem. „Pokud se prosadí na ledě a splní, co od něho čekáme, bude mít i přirozený respekt v kabině. Jedno souvisí s druhým. Věřím, že spolu se staršími hráči mohou kabinu vést,“ dodal manažer Poruby.

RÉWAY V ČESKU

Sparta Praha (2014-15)

(56 zápasů/ 59 bodů (15+44, -5))

V Praze se slovenským rodičům narodil, za Spartu v mládežnických kategoriích válel. V sezoně 2011/12 například dokázal v týmu do 18 let nasbírat 60 bodů za 25 zápasů (v play off 24 bodů za 9 zápasů). Extraligu hrál za Spartu necelé dvě sezony, v říjnu 2015 ho Pražané překvapivě vyřadili z kádru, přestože vedl bodování ligy. Chtěl do Švýcarska, odchod si vytrucoval. S klubem, který stále vlastní jeho hráčská práva, se rozešel ve zlém.

Kladno (2019)

(17 zápasů/ 6 bodů (0+6, -10))

Dostal šanci od Jaromíra Jágra, začal chodit k terapeutovi, otevřeně přiznal, že nabouranou psychiku „ladí“ prášky. Přesto znovu musel odvracet nařčení ohledně problémů s životosprávou, byť dával k dispozici toxikologické testy s negativními výsledky. V Kladně končil proto, že se herně nechytil. „Mám ambice, takže mě frustruje, když se nedaří. Bylo rozumné se s Kladnem v dobrém rozloučit, nepomáhal jsem týmu, jak jsem si představoval,“ komentoval stroze.