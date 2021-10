Erat? Sobotka? Třebíč má nové hrdiny a vede první ligu. Milý šok, říká šéf

Vyrostli tady Martin a Roman Eratové, Ondřej Němec, Leoš Čermák nebo Vladimír Sobotka. Jejich následovníci na podzim dominují Chance lize, daleko za nimi funí favorité druhé nejvyšší hokejové soutěže. Třebíč vyhrála všech jedenáct zápasů, což je šok. „Kdybych věděl, čím to je, tak bych to dělal stejně každý rok,“ usmál se šéf klubu Martin Svoboda v rozhovoru pro iSport.cz. Navíc je v plánu rozsáhlá rekonstrukce dosluhujícího stadionu.

Nečekal jste tedy, že budete vyhrávat jako kapela…

„Jsem v milém šoku. Naším cílem pro tuto sezonu je umístění do osmého místa v základní části a tím se vyhnout starostem se záchranou. Tyto ambice neměníme. Budeme pokorní. Nemáme za sebou ani jednu čtvrtinu základní části. Tohle postavení je nad naše možnosti. Když budeme takto pokračovat, bude těžké udržet mužstvo pohromadě. Samozřejmě si ale přeju, ať hrajeme dál takový hokej.“

Tušíte, v čem spočívá kouzlo týmu?

„Zamýšlel jsem se nad tím. Faktorů vidím několik. Základní osa mužstva je tři, čtyři roky pohromadě. Už v lednu jsme s těmito kluky začali jednat a zajistili si je i pro tento rok. Hlavně tady chtěli být. K tomu se nám povedlo kádr ve dvou vlnách slušně doplnit. Samozřejmě nesmím zapomenout, že se nám povedlo vytvořit podmínky pro letní přípravu a široký trenérský tým, který tady nikdy dřív nebyl. Nechci žádného z koučů vyzdvihovat. Všichni mají svůj podíl. Ať už Jarda Barvíř, David Dolníček, trenér gólmanů Jarda Odehnal a samozřejmě Kamil Pokorný, který přinesl extraligové zkušenosti z Komety.“

Nečekáte větší divácký boom? Přes tisíc lidí dorazilo jen na Vsetín.

„V předcovidových sezonách jsme měli průměr šestnáct set. Pokles jsme čekali, covid se promítl do všech oblastí. Ale čekáme, že se návštěvnost zvedne. Trošku jsme zvýšili vstupné, což se ne u všech setkalo s pozitivním ohlasem. Donekonečna to nejde dělat zadarmo, což si fanoušci musí uvědomit. Pokud ne, hokej tady nebude moci být na takové úrovni. Rozpočtově patříme asi někam do poloviny tabulky.“

Prý se chystá rozsáhlá rekonstrukce stadionu. Kdy proběhne?

„Životnost našeho stadionu bohužel skončila. Ne že končí, ale skončila. Teď jsme na hraně technické udržitelnosti. Od minulého podzimu máme vydané stavební povolení, dokončuje se projekční projekt. Po této stránce jsme v podstatě připraveni zahájit stavbu. Teď jsme ve fázi shánění finančních prostředků. Na tom úzce spolupracujeme s městem, které je tomu záměru nakloněno. Doufám, že v roce 2023 by rekonstrukce mohla začít. Proběhne z gruntu, zůstane jen konstrukce budovy. Zmodernizuje se úplně všechno. Vznikne víceméně nový stadion s kapacitou zhruba tří tisíc lidí.“

Takže budete muset během výstavby hrát někde jinde, že?

„Bohužel, na dvě sezony bychom se museli přestěhovat. Samozřejmě by to nebylo nic příjemného. Nejen pro áčko, ale i pro mládež a pro celý klub. Řešili bychom to někde v okolí. Nic předjednaného nemáme. Bavíme se případně o sezoně 2023/2024. To je ještě daleko. Ale už nás začíná trošku tlačit čas. Životnost tohoto stadionu je opravdu za hranou. Nechceme se dostat do stavu, že tady žádný nebude.“