Brankář-střelec o dozoru New Jersey a cestě do NHL: Nedaří se mi přibrat

Jsi mladý, velký, ambiciózní, levný a umíš slušně chytat? Šanci ti dáme, zbytek je na tobě. Takhle se do NHL letos probil Karel Vejmelka z Komety, Carolina sáhla v draftu po Patriku Hamrlovi z Varů a sleduje jeho progres v zámořské juniorce. Další na řadě je Jakub Málek (19), prospekt New Jersey Devils. „Nedaří se mi přibrat,“ stěžuje si opora prvoligového Vsetína.

Až za moře se rozletěla zpráva, že Jakub Málek umí nejen čapat, ale i střílet. Ve středu dal v Havířově gól do prázdné branky, což ihned sdílela fanouškovská stránka Devils. Dva zástupci klubu se nedávno vydali na exkurzi do Chance ligy. Teenagera ze Vsetína přijeli omrknout Scott Clemmensen, který má na starosti rozvoj mladých brankářů, a Švéd Anders Nilsson. Oba borci s bohatými gólmanskými zkušenostmi z NHL. Taková kontrola potěší.

Viděli vás Clemmensen a Nilsson v akci?

„Byli v Třebíči (3:5) a na domácím utkání se Sokolovem (3:1). V Třebíči nám to moc nevyšlo…(úsměv) Po Sokolovu jsme měli spolu ve Vsetíně mítink. Říkali, že se jim to líbilo. Dali mi nějaké pracovní listy, abych věděl, na čem mám pracovat. Přístup klubu si nemůžu vynachválit. Pro mě je výborné, že si mě vybrali právě Devils. Jsem s nimi pořád v kontaktu. Ptají se na tréninky, zápasy. Jsem nesmírně vděčný za to, že to takto funguje.“

Co říkáte na to, že o vašem gólu do sítě Havířova vědí i v Americe?

„Jsem rád, že to doletělo až tam. Cením si toho. Člověka to nakopne. Má pak do všeho větší chuť.“

Překvapuje vás, že jste se stal ve Vsetíně jasnou jedničkou a chytáte pravidelně Chance ligu?

„Neřekl bych, že jsem jasná jednička. Vyplynulo to z toho, že byl Gábič (David Gába) na začátku sezony zraněný, tak jsem většinu zápasů odchytal já. Docela se mi to povedlo a jsem rád, že jsem v bráně zůstal. Takovou porci jsem nečekal a moc si toho vážím.“

Za rok to tedy zkusíte v zámoří?

„To je strašně daleko. Samozřejmě bych se tam rád dostal, ale soustředím se na to, co je teď. V klubu mi po draftu sami řekli, že bude lepší, když ještě zůstanu ve Vsetíně. Ani mě netahali na kemp, abych měl tady zápasové vytížení. Přijde mi, že New Jersey má vyrovnanou dvojici brankářů Berniera a Blackwooda. Oba jsou obrovsky kvalitní. Berniera znám už dlouho. Bude hodně, hodně obtížné se tam propracovat.“

Těšíte se, jak budete objevovat Ameriku?

„Víte, úplně nemám rád lítání. Ale asi mě to nemine… Můj oblíbený pořad jsou Letecké katastrofy. To je pak těžké se dokopat do letadla.“ (úsměv)

Tak proč se na to proboha díváte?

„Dobře se u toho usíná. Filip Švarc, který to namlouvá, se hrozně dobře poslouchá. Před spaním to je úplně nádhera.“

Jste vysoký, podobně jako Karel Vejmelka či Patrik Hamrla. Takoví gólmani jsou v kurzu, že?

„V dnešní době je to asi výhoda. Většina klubů se dívá spíš na větší brankáře. Ale nemůžete být jen velký a nehýbat se. Obratnost je důležitá. Musíte disponovat vším, co mají menší gólmani, a minimálně se jim mrštností vyrovnat.“

Neměl byste přibrat?

„Snažím se, ale moc mi to nejde. Jsem takový, že ať si dám cokoliv, hned zhubnu. (úsměv) Jiní se nají a přiberou pět kilo. Oni závidí mně a já jim. I kdybych měl každý den segedínský guláš, je to jedno. Zůstanu stejný. Mám svůj jídelníček. Jde to postupnými krůčky nahoru, ale pomalu.“

Jdete se Vsetínem po extralize?

„Tady je cíl vždycky nejvyšší. Ale letos je to strašně těžké. Podle mě mnohem obtížnější než minulou sezonu. Každý tým je hodně dobrý, našlapaný. Body se dají ztratit s každým.“