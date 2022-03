Překvapení v první lize. Tři NEJ týmy základní části jsou krok od vyřazení

Vítěz základní části Litoměřice, druhý Vsetín i třetí Třebíč prohrávají ve čtvrtfinálové sérii na tři vítězné zápasy 1:2 a jsou jednu porážku od vyřazení z play off první hokejové ligy. Litoměřice podlehly v Prostějově 5:6, Vsetín prohrál v Praze se Slavií 3:5 a Třebíč ztratila zápas v Sokolově po porážce 3:4 v prodloužení. Čtvrtá Jihlava získala postupový mečbol díky výhře v Přerově 3:1. Čtvrté duely se hrají v úterý na stejných místech.

V Prostějově padlo v první třetině šest branek. V čase 3:44 se radovali z úvodní branky domácí, když skóroval Šimon Jelínek. Za Litoměřice mezi 9. a 12. minutou otočili stav Marek Berka s Josefem Jíchou, ale v 18. minutě vyrovnal v přesilové hře Jan Rudovský, za dalších 62 sekund získal Jestřábům vedení Jan Štefka a po 17 vteřinách zvýšil Jan Kloz.

V druhém dějství nejdříve snížil Tomáš Křehlík a ve 28. minutě vyrovnal ve vlastním oslabení svým druhým gólem v utkání Jícha. V čase 31:45 se v přesilovce prosadil také podruhé v zápase Kloz a vrátil Jestřábům vedení. V úvodu třetí části srovnal Lukáš Válek na 5:5, ale v 57. minutě rozhodl Martin Novák.

Vsetín sice v Edenu ve 4. minutě otevřel skóre díky brance Romana Půčka, ale v čase 15:02 vyrovnal Tomáš Knotek a ve 27. minutě během 47 sekund Slavia otočila stav na 3:1. Nejdříve využil výhodu pěti proti třem Filip Vlček a v pokračující klasické přesilovce při trestu Jiřího Říhy na pět minut a do konce utkání skóroval i Jan Kern. V 37. minutě využil další početní výhodu Petr Kafka a za 58 sekund při hře čtyř proti čtyřem Daniel Kružík upravil stav už na 5:1. Valaši v poslední dvacetiminutovce zmírnili porážku díky gólům Ondřeje Smetany a Luboše Roba.

V Sokolově po bezbrankové úvodní třetině skóroval jako první v čase 22:25 Vojtěch Střondala, který využil přesilovou hru. V 31. minutě zvýšil Martin Šťovíček, ale hned za 25 sekund se za domácí prosadil Tomáš Vracovský a šest sekund před druhu přestávkou smazal ztrátu Ondřej Jurčík. V 52. minutě otočil stav Vojtěch Tomi, ale v čase 54:07 vynutil prodloužení Ladislav Bittner. V 72. minutě rozjásal domácí Stanislav Vrhel.

Přerovu se proti Jihlavě podařil vstup do utkání a po 117 sekundách zajistil Zubrům vedení Filip Dvořák. Dukla odpověděla ve 34. minutě, kdy se trefil ve vlastním oslabení Filip Dundáček. Na začátku třetí třetiny poslal tým z Vysočiny do náskoku Filip Seman a devět sekund před koncem pečetil výsledek Tomáš Čachotský.

Ústí nad Labem dělí jediná porážka od pádu do druhé ligy, kde naposledy Slovan působil v sezoně 1999/2000. Od té doby hrál v druhé nejvyšší soutěži a v ročníku 2007/2008 dokonce i extralize. V sérii play down na čtyři vítězství po porážce v Šumperku 0:2 prohrává 1:3 na zápasy. Draky dostal do vedení ve 49. minutě kapitán Denis Kindl a necelých pět minut před koncem pojistil výsledek Petr Kratochvíl. Gólman Vojtěch Mokry udržel díky 27 zákrokům čisté konto. Vítěze série čeká baráž o udržení s vítězem druhé ligy.

Čtvrtfinále play off první hokejové ligy - 3. zápasy:

Sokolov - Třebíč 4:3 v prodl. (0:0, 2:2, 1:1 - 1:0)

Branky: 31. Vracovský, 40. Jurčík, 52. Tomi, 72. Vrhel - 23. Střondala, 31. Šťovíček, 55. L. Bittner. Rozhodčí: Petružálek, Micka - Kokrment, Belko. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:2. Diváci: 910. Stav série: 2:1.

Slavia Praha - Vsetín 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

Branky: 16. T. Knotek, 27. F. Vlček, 27. Kern, 37. P. Kafka, 38. Kružík - 4. R. Půček, 50. Smetana, 58. Rob. Rozhodčí: Kostourek, Pilný - Jindra, Štofa. Vyloučení: 11:8, navíc Všetečka 5 min - J. Říha 5 min. a do konce utkání, Hořanský 5 min. Využití: 3:0. Diváci: 1566. Stav série: 2:1.

Prostějov - Litoměřice 6:5 (4:2, 1:2, 1:1)

Branky: 19. a 32. J. Kloz, 4. Š. Jelínek, 18. Rudovský, 19. Štefka, 57. Martin Novák - 12. a 28. Jícha, 9. Berka, 25. Křehlík, 43. Válek. Rozhodčí: Ondráček, Tvrdoň - Hanzlík, Blažek. Vyloučení: 7:5. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 1820. Stav série: 2:1.

Přerov - Jihlava 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 2. F. Dvořák - 34. Dundáček, 43. F. Seman, 60. Čachotský. Rozhodčí: Cabák, Květoň - Kráľ, Maštalíř. Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 1942. Stav série: 1:2.