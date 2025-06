Je to skutečně konec? Nebo ne?! Důvěryhodné zdroje webu iSport potvrdily, že hlavní konkurent Oktagonu, polská liga KSW, nabídla legendě Karlosi Vémolovi (39 let) smlouvu na vícezápasovou štaci v celkové hodnotě několika set tisíc eur. Zahraniční stáj chce českého Terminátora nasadit do jednoho z hlavních hitů turnaje v O2 areně, který má naplánovaný na 14. února příštího roku. „Chtěl bych, aby nešel. Nijak zvlášť by to nepomohlo jeho odkazu. KSW už mu totiž nenabídne zápasy, které chtěl,“ reaguje na informaci Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu.

Teprve před třemi dny Karlos Vémola zvítězil ve třetím zápase nad Attilou Véghem a oznámil odchod do sportovního důchodu. Duelem v Edenu zároveň vypršela smlouva české hvězdy s domácí stájí Oktagon. Právě taková příležitost zlákala konkurenční organizaci KSW, která Vémolovi s předstihem nabídla vícezápasový kontrakt a aktuálně urguje jeho potvrzení. To potvrdilo několik zdrojů webu iSport. Bijec přezdívaný Terminátor by si mohl v polské lize údajně přijít celkem na několik set tisíc eur.

Redakce iSport.cz polskou stáj s touto informací oslovila, ta ji nepotvrdila, ani nevyvrátila. Osloven byl také management Karlose Vémoly, ten dosud neodpověděl.

KSW má dlouhodobé problémy s etablováním na české scéně a od získání Vémoly do svých řad si slibuje zásadní zlom ve své tuzemské popularitě. Polská liga zamýšlí nasadit čtyřicetiletého matadora na turnaji v pražské O2 areně, který má proběhnout příští rok 14. února.

Další motivací KSW může být zasazení tvrdé rány česko-slovenskému konkurentovi a současně mu tak vrátit přetažení Dominika Humburgera na konci letošního února. Vémola nebyl pouze jedním z bojovníků Oktagonu, ale jeho hlavní tváří. S kariérou se navíc v neděli nad ránem v zaplněném Edenu rozloučil s unikátním pásem věčnosti, který jen stvrzuje jeho pevné spojení s domácí MMA organizací. Polská strana by podpisem Vémoly zpětně poznamenala příběh o konci oktagonské legendy.

„Nemůžu mluvit za Karlose. My jsme na něčem domluvení. Karlos je člověk, se kterým chceme pracovat dál a jsme na tom domluveni. Vesmír ale někdy přináší věci, které nemůžete naplánovat,“ reaguje na informaci Ondřej Novotný, spolumajitel Oktagonu. „Podle mě by to stejně nefungovalo. Ta krátkozrakost Martina (Lewandowskiho, šéfa KSW), když si myslí, že tady někoho nakoupí a tím to prodá. Byznysově to nedává vůbec žádný smysl,“ doplňuje.

Na co KSW českého bijce láká? Vícezápasový kontrakt má mít údajně hodnotu několika set tisíc euro, po převodu převyšující deset milionů korun. Polské vedení také může Vémolu zápasnicky motivovat duely s legendami patřícími ke smetánce evropského MMA jako Mamed Chalidov. „Chtěl bych, aby nešel. Nijak zvlášť by to nepomohlo jeho odkazu. KSW už mu totiž nenabídne zápasy, které chtěl, což byly ty s Michalem Materlou a Mariuszem Pudzianowskim,“ podotýká Novotný. Na otázku, zda by Vémolovi odchod do KSW zazlíval, odpověděl: „Za půl milionu euro určitě ne.“

