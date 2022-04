Finálové haly jako relikvie. Vsetín by stadion nachystal, Jihlava o něj přijde

Jihlavský útočník Tomáš Čachotský se zdraví s Danielem Přibylem v dresu Sokolova po postupu Dukly do finále play off první ligy • Markéta Křížová / HC Dukla Jihlava

Jihlavský kouč Viktor Ujčík objímá veterána Tomáše Čachotského po postupu do finále play off první ligy • Markéta Křížová / HC Dukla Jihlava

Na obou zimácích, které budou od neděle hostit finále Chance ligy, na vás dýchne nostalgie. A taky stáří. Byť hlavně vsetínský „saddledome“ Na Lapači průběžně prochází renovací, zub času je znát. Na rozdíl od jihlavského stadionu mu však nehrozí zhroucení, ani zbourání. V případě postupu Stantienova souboru mezi elitu by měl splnit podmínky.

Bude to však vyžadovat nemalou investici. Instalace pružnějších mantinelů a plexiskel, nová nezbytnost pro účast v extralize, přijde zhruba na pět až sedm milionů korun. Každý klub na to má čas do konce srpna. „Není to málo, ale ani na infarkt,“ podotkne k částce jednatel Tobola. Vsetín je připraven celou věc řešit. Stejně tak navýšit počet míst k sezení. „To máme vymyšlené,“ ujišťuje.

Sedadla pro diváky jsou relativně nově natřená, světla od titulárního sponzora Roba ve špičkové kvalitě. Legendární stánek se šikmými tribunami a sedlovitou střechou (postaven v roce 1964) se dal za poslední roky do pucu, ačkoliv k moderní aréně má samozřejmě daleko. „Je to problém. Když člověk pozná stadiony a kabiny v první lize, pochopí, že jsme v tomto pořád daleko za světem,“ říká kouč Roman Stantien.

V neděli a v pondělí se čeká nálet dychtivých fanoušků. Oficiální kapacita je 5400 lidí. Bitvy s Jihlavou bude sledovat napěchovaný a hlučný zimák. „Doufám, že budeme atakovat pětitisícovou hranici,“ přeje si Tobola. Vstupenky na sezení už jsou pryč. V letošním play off zatím přišlo nejvíce diváků na rozhodující pátý duel čtvrtfinále se Slavií (4300). Tento rekord v neděli určitě padne. „Bude to atraktivní série ve výborné kulise,“ očekává jihlavský šéf Bedřich Ščerban.

1955 Na Silvestra tohoto roku byl slavnostně otevřen Horácký zimní stadion v Jihlavě.

Ten má s domácím prostředím daleko větší starosti než finálový sok. Souboje se Vsetínem budou posledními „mistráky“ na dosluhujícím Horáckém stadionu. Jeho další využití statik zakázal. Úplně na závěr vyjedou na led 30. dubna účastníci exhibice spojené s koncerty kapely Divokej Bill či zpěvačky Olgy Lounové. Bude to velká akce na rozloučenou. Z Ameriky dorazí třeba i odchovanec Richard Šmehlík, olympijský vítěz z Nagana. Brusle nazují také zlatý olympionik v judu Lukáš Krpálek, rychlobruslařka Martina Sáblíková či fotbaloví internacionálové Pavel Kuka a Jan Koller.

Poté se začne stařičký zimák bourat a Dukla si přenese zázemí do vedlejší menší haly. Kde bude v příští sezoně hrát zápasy, to dnes nikdo neví. Pro Chance ligu jsou ve hře Havlíčkův Brod (25 km), Jindřichův Hradec (60 km) a Pelhřimov (31 km). „Město se rozhodlo vybudovat novou arénu na stávajícím místě v centru města, musíme to respektovat. Čekají nás dva těžké roky, ale pak bude krásná multifunkční hala sloužit celému kraji Vysočina,“ podotýká Ščerban.

Je zjevné, že za stávající situace se Jihlava do extraligy nežene. Složitě by hledala azyl. V okolí žádný vhodný stadion není. „Nikdo nám neřekl, že nesmíme vyhrát,“ zdůrazňuje kapitán Tomáš Čachotský. „Zvítězit rozhodně chceme,“ potvrzuje jednatel před finálovou sérií, jejíž vítěz vyzve v baráži Kladno. „Slyšel jsem i řeči, že Jágr na Vsetín nepojede. Prý co by tady dělal,“ usměje se útočník Valachů Daniel Klímek. „To jsou kraviny, které se tady šíří. Určitě by přijel,“ nepochybuje.