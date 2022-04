Hrdina Vsetína: Na tohle jsem se celou kariéru těšil! Zákaz dívat se dál

Ve třetím zápase dramatické série vystřihl Vsetín nejlepší výkon. „Konečně jsme dokázali trošku kontrolovat hru. V prvních dvou zápasech to bylo kolikrát hodně divoké,“ radoval se ze zlepšení Matouš Venkrbec, centr formace s Lubošem Robem a Vítem Jonákem. „Paráda! Momentum teď máme na naší straně my. Ale nesmíme se ani na chvilku uspokojit,“ dodal.

Jako by se vám hrálo venku líp než ve Vsetíně před báječným publikem. Spadlo to z vás?

„Doma jsme se trošku nechali sami rozhodit v přesilovkách. Pro nás je hrozně cenné, že jsme po větší část zápasu dokázali kontrolovat hru. Kór s takovým týmem jako je Jihlava. Chvílemi byla docela bezradná. Dařilo se nám dobře držet střední pásmo. S takovým zápasem roste sebevědomí.“

Nakopla vás výhra v prodloužení druhého duelu?

„Dá se říct, že každý zápas už je rozhodující. To vítězství v prodloužení pro nás bylo samozřejmě extrémně důležité. To je bez diskuze. Jet sem za stavu 0:2 už by bylo hrozně těžké. V tomto nám hrozně pomohla série se Slavií, kdy už jsme byli nad propastí. A zvládli jsme to v prodloužení. Je vidět, že tým každým zápasem hrozně moc roste. Zase se to ukázalo, byli jsme o krok lepší.“

A vy jste se gólově rozjel.

„Já tyhle situace vyhledávám. Tohle je to, čím můžu týmu pomoct. Já tady nebudu někoho protahovat, to není moje parketa. Ale v prostoru před bránou můžu být pro mužstvo prospěšný. Finále hraju poprvé, hrozně moc si to užívám. Tu atmosféru, emoce. Přesně na tohle jsem se celou kariéru těšil. Konečně je to tady. Každý z nás má ambici postoupit do extraligy, ale zakazujeme si dívat se takhle daleko. Díváme se jen na další zápas. Je to zrádné. Člověk se zasní a najednou prohrává 0:2.“

Říkali jste si, že vaše první a druhá formace musí zabrat?

„Určitě jsem to měl v hlavě. V prvním zápase jsme nepomohli. Ve druhém jsme sice dali gól na 4:3, ale pak jsme dostali v power play. Tím se to víceméně vynulovalo. Věděli jsme, že musíme zabrat. Produktivita se od nás čeká. Ale neměli jsme z toho strach, bral jsem to jako výzvu. Věřil jsem, že to dobře dopadne. Šli jsme tomu naproti.“

V hledišti jste měli velkou podporu vašich fanoušků. Vnímal jste je?

„Je to úžasné. Tohle jsem nikde jinde nezažil. Na druhou stranu jsem věděl, že to takové je. Pamatuji si je jako dítě. A ti fanoušci se vůbec nezměnili.“

Jihlavský stadion hostí poslední zápasy své dlouhé historie. Jak se na něm cítíte?

„V této sezoně jsem tady ještě nehrál. Akorát jsem si vybavil, jak jsem sem jezdil s Motorem. Mně osobně se tu hraje dobře, s Jihlavou jsou to vždy dobré zápasy. Zavzpomínal jsem si. Přijeli jsme už o den dřív, ráno jsme měli rozbruslení, takže jsme si stadion předem trošku osahali.“

Gól na 4:3 jste inkasovali vteřinu před koncem. Dá se za tak kratičkou dobu inkasovat?

„Byl jsem úplně klidný. Za vteřinu se gól nedá vstřelit. Byla by to blamáž. Ale je to samozřejmě škoda, mrzí mě to i kvůli Gábičovi.“

Brankář David Gába nahradil mladého Jakuba Málka, týmovou jedničku. Proč?

„Nic se nestalo. Teď dostal důvěru Gábič. Nic jiného v tom nehledám. Máme dva výborné gólmany. Je to otázka trenérů. Gábič chytal výborně. I v sérii s Prostějovem, kdy naskočil, nás podržel. Popasoval se s tím výborně.“