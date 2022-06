Valášek o Zlíně: Licence? Vrchol tlaku na veřejnost. Hamrla by ohrozil klub

Manažer mládeže a předseda spolku HC Berani Tomáš Valášek pochybuje, že by byla reálně ve hře varianta o odkupu extraligové licence z Karlových Varů. „Nevěřím, že je tato informace pravdivá. Pro mě to byl vrchol tlaku na veřejnost,“ troufl si říct. Přitom má deník Sport ověřené, že primátor Zlína Jiří Korec o tom osobně jednal s majitelem klubu Karlem Holoubkem.

Chcete veřejně popřít schůzku primátora se šéfem Karových Varů?

„To netvrdím. Uznávám, že je to možné. Ale nevím o tom, že by někdo s jednateli diskutoval o této verzi anebo byla na městě na stole nějaká konkrétní nabídka. Někdo spíš potřebuje získat víc peněz v Karlových Varech, protože se dotyční pánové dobře znají. Robertovi Hamrlovi jsem řekl, že tomu nevěřím. On na to, že je to reálné. Uvědomil si někdo, kdo by zaplatil třicet nebo pětadvacet milionů za výměnu licence? Kdo by to trénoval, jací hráči by tu byli, co to přinese našemu klubu? Tohle pro mě byl zlom. Je těžké pak vysvětlovat fanouškům, že jsme nezvolením pana Hamrly znemožnili hrát extraligu ve Zlíně. Ke změnám podle mě mělo dojít dříve nebo až po této sezoně. Ne každá změna je k lepšímu. My máme jiný návrh. Pokud nebude přijat, vyhlásíme nové výběrové řízení, které bude spravedlivé. Ať si tam dá město třeba dvanáct zástupců. “

Vaší volbou je aktuálně Jiří Marušák.

„Jako nejlepší varianta nám přišel Patrik Kamas, protože je zdatný ekonom. Zapomíná se, že tu byl i u úspěchu, nejen u sestupu. Otázkou je, jestli neměl být někdo hnán k zodpovědnosti daleko dříve. Cákáme se v tom pět let. Jenže město jasně deklarovalo, že je pro něj Patrik nepřijatelný, přišli jsme s alternativou. Jirka Marušák je v úzkém kontaktu se mnou, s trenéry, je členem představenstva. Je vzdělaný, chytrý, nekřičí. Za nás to byl jasný druhý kandidát.“

Proč ale nemá Zlín doteď generálního manažera a výkonného ředitele?

„Na začátku jsme se shodli, že to má být kandidát, na kterém se shodnou všichni a že vyjde z výběrového řízení ten nejkvalitnější kandidát. Přihlásilo se deset lidí. Do druhého kola byli vybráni čtyři. Nedošlo ke shodě na jednom top kandidátovi, takže jsme se dohodli, že komise nikoho valné hromadě nedoporučí. Čekali jsme, že se tato záležitost odloží na pozdější dobu a vítěz bude řídit klub v podstatě až následující sezonu. To mi přišlo logické.“

Zástupci města však navrhli podnikatele Roberta Hamrlu.

„Oznámili nám, že je jeho kandidátem. Pan Hamrla výběrové řízení nevyhrál, nebyl ani ve finále a nezískal od pětičlenné komise ani jeden hlas. To je pro mě úplně zásadní. Když jsme se zeptali, proč se toto jméno vytáhlo z pomyslného klobouku, bylo nám sděleno, že je to většinový názor rady města Zlína. Znova jsme se sešli a vzešly z toho tři varianty. První byl Hamrla, druhou za spolek Jiří Marušák a třetí vypsání nového výběrového transparentního řízení. Město ale trvalo na Hamrlovi. Vy hledáte řešení, skládáte střípky a mezitím každý den vychází nějaký článek, který poškozuje dobré jméno klubu. To si říkáte, že nejde úplně o dobro hokeje.“

Hamrla přes spolek a PSG neprošel. Důvod?

„Některé věci se říct nedají…V pondělí s panem Hamrlou proběhla diskuze. Prezentoval nám svoje vize. Očekával jsem, že přijde s nějakým silným sponzorem. Pak by nějaké hodnoty možná i ustoupily. Výsledek? Jeden hlas pro, jeden se zdržel a sedm proti. S tímto mandátem jsem šel další den na mimořádnou valnou hromadu. Aby prošel, musela by být stoprocentní shoda. K té nedošlo. Podepsat se pod toto jméno v rozběhlé sezoně znamená obrovské ohrožení A-týmu a fungování mládeže. A to nemluvím o personálních věcech.“

Od města žádáte překlenovací úvěr, protože spolku visí miliony ve Sberbank. Nemáte strach, že vám nevyjde vstříc?

„Jednáme s ním i s bankami. Ty peníze tam reálně jsou. Nemyslím, že někam zmizí. Z tohoto mám ze všech témat, o kterých se bavíme, nejmenší strach. S městem nikdo nechce bojovat. Všechny lidi tam znám, myslím, že jsou kvalitní a mají normální rozhodovací schopnosti. Je otázka, jaké informace se k nim dostávají. Věřím, že se na všem dohodneme. Jsem připraven každému radnímu vysvětlit, proč jsme se teď takto rozhodli. Za spolek a mládež nemám žádné informace, že by někdo krátil domluvené věci. Pan primátor se zasloužil o důležité financování v těžké době. Je fantastické, že i po sestupu deklaroval tuto podporu. To si nikdo nedokázal ani představit.“

