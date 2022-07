Problém ambiciózní Poruby? Žoldáci, rozklad týmu i nemocný manažer

Takhle ne! V ambiciózním týmu HC RT TORAX Poruba 2011 bouchli po hrubě nevydařené sezoně do stolu. V kádru prakticky nezůstal kámen na kameni, trenér Jiří Režnar bude pracovat s úplně novým týmem. „Pokud mužstvo nefunguje zevnitř, tak se výsledek nedá udělat,“ říká otevřeně generální manažer Pavel Hinner. „Měli jsme spoustu žoldáků, kterým nezáleželo na týmovém nebo klubovém úspěchu. To chceme změnit.“ O koupi licence od Karlových Varů v Ostravě neuvažují.

Netajili se postupovými ambicemi. Chtěli hrát špici Chance ligy, patřit k nejlepším. Místo toho se Porubští s obtížemi vyhnuli záchranným bojům. Po základní části skončili dvanáctí, s třicetibodovým mankem na první Litoměřice. Silácké řeči o postupu do extraligy si tentokrát v Porubě odpustí, ale chtějí hrát nahoře. Kádr rozhodně staví hodně zajímavý.

„Neřekl bych, že minulá sezona byla katastrofální,“ vrací se k uplynulému ročníku manažer Pavel Hinner. „Faktem je, že co se týká složení kádru, jsme měli jedno z nejlepších mužstev, co kdy v Porubě bylo. Bohužel se nám mužstvo nepodařilo skloubit zevnitř. Někteří hráči neunesli dané pozice, které měli plnit, mužstvo se nám zevnitř rozložilo. Ukázalo nám to, že pokud mužstvo nefunguje zevnitř, tak se výsledek nedá udělat.“

V čem byl problém? Podle Hinnera se nepodařilo tým a kabinu srovnat. Sjednotit. Tak, aby si každý plnil danou roli. „Měli jsme spoustu kvalitních hráčů a někteří dané pozice neunesli,“ říká Hinner. „Všichni chtěli hrát v prvních dvou pětkách, přesilovky. Přitom jsme o tom s nimi před sezonou mluvili, dané role jsme s nimi probrali, kluci souhlasili. Jenže v konečném důsledku to neunesli a nebyli schopni plnit, co se od nich čekalo. Z toho vznikaly rozpory a rozklad uvnitř týmu.“

Hinner připouští, že roli sehrál i jeho zdravotní stav. Začátkem září onemocněl, k týmu se vrátil až po Novém roce. „Nemohl jsem do toho zasáhnout a v lednu už bylo pozdě, aby se tým zbavil některých hráčů. Být u toho, zasáhnu už v říjnu. Vyměnil bych dva tři hráče a byl by klid.“

Místo špice se Poruba trápila. Zbytečně ztrácela body v koncovkách, fandové se bouřili. „Poztráceli jsme 27 bodů v poslední minutě nebo v prodloužení,“ spočítal Hinner. „To se v konečném účtování projeví, ve finále nám chybělo pět bodů, abychom byli šestí a vyhnuli se předkolu...“

I proto přišel v létě pořádný třesk. Ze zkušených borců prakticky zůstali pouze obránci Tomáš Voráček a Patrik Urbanec. „Že jsme měli kvalitní kádr, svědčí i to, že osm hráčů podepsalo smlouvy v nejvyšších soutěžích,“ připomíná Hinner. „U nás, v Německu nebo na Slovensku. S dalšími jsme se rozloučili.“

Zatímco před rokem bojovala Poruba s Kladnem v semifinále první ligy, v další sezoně se jen stěží vyhnula záchranářským pracem







15 zobrazit galerii

Nový tým začali v Porubě stavět s tím, že drtivá většina hráčů by měla mít vztah k Ostravě, potažmo k regionu. „Kabina se nám rozložila i proto, že v ní byla spousta žoldáků, kterým nezáleželo na týmovém nebo klubovém úspěchu,“ říká Hinner. „Chtěli hrát na své body, na svůj osobní úspěch. Proto se snažíme stáhnout své odchovance jako jsou Gřeš, Střondala, Šimon Pavlík, Klimíček a další.“

Kromě odchovanců přivádí hráče, co vyrůstali ve Vítkovicích a v Porubě třeba dřív hostovali. „Přes padesát procent mužstva jsou Ostraváci, dá se očekávat, že ke klubu a městu budou mít vztah. Na tohle sázíme. Že tam bude srdce a parta bude soudržnější, silnější,“ věří Hinner.

K tomu se Porubští ohlíželi po solidních oporách ze zahraničí. Ověřených. Z Trenčína přišli dva Kanaďané - útočník Aaron Berisha a obránce Justin Lemcke. „Oba jsem viděl hrát, moc se mi líbili a máme na ně i výborné reference. Oba se chtějí posunout dál, jsou i oživením pro diváky. Podobně jako v minulé sezoně Sam Bitten, který podepsal s Plzní. Mimochodem, jsme s ním domluvení, že kdyby se mu v Plzni nevedlo, mohl by na střídavé starty zpátky k nám.“

Licenci kupovat nechtějí

Jedno jméno do obrany by Porubští ještě rádi získali. „Brankáře máme hotové, útok taky,“ vypočítává Hinner. „V útoku to budeme spíš zužovat, někteří hráči jsou na zkoušce. V hledáčku máme ještě jednoho beka do prvních dvou obran, kvalitního. Máme dva tipy, jen čekáme, zda nedostanou nabídku z vyšších soutěží v Evropě. Jde o jednoho norského reprezentanta a jednoho švédského beka.“

Ambice? „Chceme hrát co nejlepší hokej. Atraktivní, být na předních místech tabulky,“ říká Hinner. Případná jednání s Karlovými Vary o extraligové licenci nejsou na pořadu dne. „Určitě ne. Chceme jít sportovní cestou. Podle mého, Vary ani licenci prodávat nebudou, extraliga se tam hrát bude.“