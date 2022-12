Nový šéf Zlína o Říhově nostalgii a neshodě s Čajánkem. Co změny?

Předpokládám, že jsou vaše první dny v nové funkci extrémně hektické.

„Přesně tak. Vím, že přebrat takový kolos není legrace. Určitě mi na to nebude stačit jeden týden. Do toho řešíme krizi prvního týmu. Práce je opravdu dost.“

S druholigovým Vyškovem, který máte ve správě už několik měsíců, se to nedá srovnat, co?

„Když jsem tam začínal, taky s tím byly starosti. Ale určitě ne tolik jako se Zlínem. Vyškov je teď zaběhlý, má velmi dobré výsledky. Předal jsem ho tátovi. Jsem pořád vlastník druholigové licence. Zápasy se nám kříží, máme stejné hrací dny. Ale zrovna příští středu je u nás reprezentační pauza a Vyškov hraje. Chystáme se tam i s trenérem Říhou vytipovat případné posily.“

Může se tedy stát, že někdo z Vyškova přijde pomoct Beranům?

„Rozhodně. Myslel jsem, že to s mým příchodem do Zlína klapne už v létě. Proto jsem dělal Vyškov s představou, že kluby navážou užší spolupráci. Jenže kvůli tomu, že jsem nakonec Berany nepřevzal, nevyšlo to úplně do detailu a musel jsem přistoupit na podmínky bývalých činitelů. Teď se to pokusím nastartovat. Ale uteklo dost času. Hráče můžeme trejdovat jen do konce ledna, pak už by neměli odehraný dostatečný počet zápasů. Ani na jedné straně.“

Vyskočili na vás na stadionu Luďka Čajky nějací finanční kostlivci?

„Zatím na mě nic hrozného nevybaflo. Primátor mě na radě majitelů seznámil se současným stavem. Vím, že je potřeba finance sehnat. Převzal jsem kádr na devátém místě a jsme na něm i po utkání se Šumperkem (1:3), což mě netěší. S Milošem Říhou (trenérem) máme hodně práce. Musím říct, že zaměstnanci klubu pracují velmi svědomitě. Nevím, jestli je to tím, že jsem tady teprve týden.“ (úsměv)

Je znát, že dříve v klubu rozhodovalo víc lidí a de facto nikdo?

„To ano. Když jsem v neděli odvolával trenéry Vlacha s Juríkem, řekl jsem jim při podání ruky, že dělám práci za někoho jiného. O tom jsem přesvědčený. Na to, v jakém stavu bylo mužstvo, se čekalo strašně dlouho. Tím nemám na mysli jen trenérskou otázku. Neproběhl ani žádný trejd. Ano, mohl jsem nechat trenéry a začít měnit hráče, ale to je strašně ošemetné. Zrovna v neděli se nám zranil Kindl, problémy měl Bartko. Přes noc jsem se musel rozhodnout, co udělám.“

Nakonec jste zvolil variantu s nástupem Miloše Říhy.

„Nechal jsme mu dva zápasy v Šumperku a v Jihlavě, aby se seznámil s kádrem. Teprve pak budeme řešit výměny hráčů. Navíc není moc peněz, museli jsme redukovat i realizační tým. Řekl jsem Milošovi, ať si vezme asistenta (Oldřicha Horáka) a trenéra gólmanů (Luboše Horčičku).“

Není asi úplně příjemné uvést se ve funkci tím, že vyhodíte trenéry.

„Máte pravdu. Ale přišel jsem do klubu se svým jménem a soutěž rychle letí. Musel jsem konat. Mezi druhou a třetí třetinou utkání s Kolínem jsem si řekl, že se něco musí stát. Situace byla tristní. Dostali jsme gól na 3:3, lidé, kterých bylo málo, pískali. V minulé sezoně tady byla nečinnost a víme, jak to dopadlo. Začal jsem tahat za ruční brzdu.“

Ví se, že máte k rodině Říhů blízko. Rozhodly tyhle osobní vazby?

„Kdo se pohybuje v hokeji, ten ví, že hlavně naši otcové byli kamarádi. S Milošem jsem se potkával zřídka, ale věděli jsme o sobě. Vzpomínám si, jak mi starší Miloš říkal, že má mladý obrovský přehled o hráčích. Viděl jsem v něm trošku kopii táty. Tedy hecíře a člověka, který tím žije. Když chcete, aby tým hořel, musíte ho zapálit. To mi chybělo u Rosti Vlacha. Chtěl jsem tam dát trenéra, který s hráči zatřepe. Teď už je mi jasné, že musíme udělat čistku i v kádru a okysličit kabinu.“

O Říhu nedávno stál i Vsetín. Proč vzal až nabídku od Beranů?

„Vím, že ho Vsetín kontaktoval, ale proč tam nešel, to jsme neřešili. Myslím, že do Zlína přišel kvůli mně. Má tu sestru, u které bydlel, než jsme mu našli byt. Navíc je tady ta historie s tátou. Když sem Miloš přišel, dýchlo to na něj. Přivítal ho pak Sedlák (dlouholetý kustod), který si ho pamatuje, jak tu lítal jako dítě. Byl jsem u toho. Bylo to velmi dojemné. Pro Miloše je to výzva, nostalgie. Prodebatovali jsme spolu celý zápas s Kolínem, ráno jsme spolu posnídali. Až v pondělí u snídaně mi řekl, že to bere.“

Zlín šel do nové sezony Chance ligy s jasným postupovým cílem. Mění se ambice, když vidíte, jak se týmu nedaří?

„Problémem je fyzická kondice. Sice máme dobré hráče, ale málokdo si uvědomuje, že předtím působili v klubech, kde byli samostatné hvězdy, na které ostatní hráli. My jsme je spojili do jednoho týmu a jak je vidět, nefunguje to. Co se týká cílů, mluvit o postupu z devátého místa se tříbodovým náskokem na jedenácté, které nezaručuje ani předkolo play off, je fantasmagorie. Já chci, aby trenér Říha připravil tým na play off. Tam ať se děje vůle boží. Rozhodují brankáři a ty máme nejlepší v lize. O tom jsem přesvědčený.“

Začal chytat zkušený a dobře placený Libor Kašík, byť Daniel Huf si do té doby vedl výtečně. Jasný signál, jaká bude nyní hierarchie v brankovišti?

„Pod novým koučem mají brankáři stejnou startovní čáru. Říká se mi to strašně špatně, ale Libor nás v Šumperku zachránil od většího přídělu. Dělal, co mohl. Jediným pozitivem toho utkání byl výkon gólmana.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Poruba 2011 26 14 5 1 6 92:62 53 2. Vsetín 27 17 0 0 10 80:61 51 3. Třebíč 28 14 4 0 10 72:63 50 4. Prostějov 28 12 3 6 7 77:71 48 5. Litoměřice 27 13 2 4 8 91:76 47 6. Jihlava 28 13 1 4 10 71:76 45 7. Frýdek-M. 27 10 4 3 10 72:66 41 8. Přerov 26 9 4 6 7 57:58 41 9. Zlín 28 9 4 2 13 72:70 37 10. Šumperk 28 7 6 4 11 82:99 37 11. Sokolov 26 9 2 4 11 62:76 35 12. Kolín 27 9 2 2 14 76:82 33 13. Slavia 28 7 3 3 15 65:85 30 14. Pardubice B 28 5 3 4 16 62:86 25

Do Českých Budějovic jste poslali nejlepšího beka Daniela Gazdu. Vrátí se po Vánocích, jak zní domluva?

„Určitě se vrátí. Máme na něj nabídky asi od dvou extraligových klubů. Ale stojíme o něj, budeme s ním mluvit. Viděl jsem tři zápasy naživo a je evidentní, že nám chybí kreativní bek s dobrou střelou od modré. Prostě Gazda.“

Ptal jste se zpětně, proč nedávno odešel francouzský reprezentant Valentin Claireaux, který už hraje za Rouen?

„Myslím, že šlo o vzájemnou dohodu. Měl vysoký plat a málo odehraných zápasů. Myslím, že ho bude brzy někdo následovat. Ze stejných důvodů. (úsměv) Vyrazilo mi dech, že docela dost hráčů má ve smlouvě „no-trade“ klauzuli. V Chance lize! Překvapilo mě, že jde o většinu nově příchozích. Ale myslím, že se dokážu dohodnout s hráčem i jeho agentem a nakonec to nebude taková překážka.“

Nepřijde vám, že v mužstvu chybí silná střední generace z místních borců?

„Souhlasím. Místní jádro, které by dokázalo zvednout prapor, chybí.“

Je pravda, že první posilou bude útočník Zdeněk Sedlák, který ukončil angažmá v Plzni?

„Je volný a má být v pátek na tréninku. Jestli bude v sobotu hrát, to je na trenérovi. Je to zlínský kluk, sledoval jsem ho ve Finsku. Tam byl produktivní. V Plzni asi čekal větší vytížení. Nevidím jediný důvod, proč po něm nesáhnout. Mám zprávy, že ho lanaří i jiné kluby. Dokud není podepsaná smlouva, stát se může cokoliv. Po zranění s námi začal trénovat i obránce Lukáš Buchta, který skončil v dánském Aalborgu.“

Jak je na tom klub ekonomicky?

„Při mé sobotní ranní inauguraci v kabině, primátor (Jiří Korec) ujistil hráče, že dostanou všechno do koruny vyplacené. Po dennodenních poradách s účtárnou jsem nabyl dojmu, že se tato sezona pokryje. Nejen městskými penězi, ale i firmami, které jsou ochotné přispět.“

Radnice deklarovala, že tento ročník podpoří osmi miliony korun a s tím, že další čtyři si může klub „vydělat“ úspěchy v play off. Stačí vám to?

„Ve Zlíně dlouhodobě rezonuje názor, že hokejisté dostávají od města moc peněz za málo muziky. Je tu fotbal, který hraje vyšší soutěž. Jako občan Zlína říkám, že tomu názoru rozumím. Jako manažer klubu bych to chápal, kdybych se tu informaci dozvěděl před sezonou. Město podporuje hokej významně, nejen áčko, ale hlavně mládež. Klobouk dolů. Nejen před městem, ale i před Zlínským krajem, který zastupuje náměstek Jiří Jaroš.“

Co znamená majetkový vstup společností Samohýl Motor a Trinity Bank?

„Očekávám přísun financí. Diskutuju hlavně s Martinem Samohýlem. Bylo potřeba něco dofinancovat a okamžitě kladně zareagoval. Teď už nám nezbývá nic jiného než zachraňovat zlínský hokej.“

Jak dlouho zůstane jeho titulární sponzor PSG?

„Na to nedokážu odpovědět. Smlouva je do konce sezony. Záleží na nich, jak se k tomu postaví dál.“

V létě jste přislíbil, že zajistíte pět milionů sponzorských peněz ročně po dobu tří let. Byla to podmínka města i nyní, abyste byl jmenován do čela klubu?

„Tehdy to platilo víc než teď. Primátor sám prohlásil, že nikdo jiný do toho nechtěl jít. Nejsem v lehké situaci. Ale věřím, že si s ní dokážu poradit. To znamená sehnat peníze, které budou potřeba a zacloumat kádrem. Navenek se musí vědět, kdo klub řídí. Co se povede, za to může Hamrla. A co se nepovede, za to taky může Hamrla. Žádné vymlouvání se doleva doprava. Mám k sobě schopný tým lidí. Už jsme takto podepsali tři smlouvy. Já to dohodnu a zbytek doladí zaměstnanci. Tohle mi hodně usnadňuje práci.“

Čekal jste po předchozích událostech, že se do hry vrátíte tak brzy?

„Nečekal jsem, že áčko bude v takovém prů*eru. To celý spád věcí nejspíš urychlilo. Lidé, kteří u toho byli předtím, čekali, že volby dopadnou jinak. Věděl jsem, že dostat se do klubu nebude jednoduché. V březnu jsem seznámil primátora se svou vizí a hlavně jsem bouchl do stolu po sestupu. Po posledním zápase s Pardubicemi jsem si řekl: 'Tak pojď a ukaž jim, že je tu někdo, kdo se o to chce starat a ukázat cestu!' V létě to nedopadlo. Takže až teď, o půl roku později.“

Většina expertů čekala, že Berani budou v první lize dominovat. Co vy?

„Nemyslel jsem si, že Zlín bude v soutěži suverénní, ale čekal jsem, že bude úplně s přehledem do pátého místa. Že se bojuje o místo v předkole play off, je pro mě zklamání. Vždycky se udělá bublina kolem, řekne se, že se jede na okamžitý postup, ale fakticky se pro to nic neudělalo. To mi vadí. Když viděl trenér Říha výsledky kondičních testů, zhrozil se. Je to vidět i při zápasech. Budeme to s hráči řešit.“

Pořád máte zájem o odkup akcií?

„Stoprocentně. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pokud některý z vlastníků nabídne procenta k prodeji, určitě budu mít zájem. Předpokládám, že majorita k dispozici nebude. Je taky otázka, jestli si budu moct akcie koupit, když budu šéfem spolku.“

Co bude s bývalými vrcholnými funkcionáři a hráčskými legendami, kteří se pohybují kolem mládeže? Třeba s trojnásobným mistrem světa Petrem Čajánkem, jejím bývalým šéftrenérem?

„Skončilo kvarteto Marušák, Čajánek, Kamas, Valášek. Takto to bylo od začátku nastavené. Kdyby někdo projevil zájem, spolupráci se nebráním. Ale teď je to asi moc čerstvé na to, abychom to řešili. Co budou dělat dál, to nevím. Petr Leška a Ondřej Veselý v klubu pokračují. Myslím, že se mnou nemají žádný problém.“

Stihl jste se s Čajánkem rozloučit?

„Petra jsem vůbec neviděl. Je fakt, že máme na fungování mládeže zásadně jiný pohled. Tomáš Valášek mi ještě pomáhá, ukončuje činnost spolku. Jirkovi Marušákovi jsem nabídl spolupráci. Poděkoval a sdělil, že nemá zájem. Sportovním manažerem mládeže se stal Zdeněk Sedlák starší, primárně bude zaměstnaný u Beranů. S Tigers budeme spolupracovat. Myslím, že máme připravený fakt dobrý program. Od A do Z. Ale nejdříve s ním chceme seznámit trenéry a rodiče. Rozhodně to není tak, že Berani pohltí Tigers. A ani opačně. Chceme vrátit mládežnické kategorie tam, kam patří. Musíme začít dělat pořádně náborovou činnost.“

Citelný je úbytek diváků. Vnímáte, že jsou fanoušci otrávení?

„Úbytek je brutální. Je potřeba co nejrychleji jednat, abychom je vrátili zpátky. Loni se padalo a nic se nekonalo. Letos se taky padalo tabulkou – a zase nic. I kdybych nepřišel já, dřív nebo později by se muselo něco stát.“

Prestižní derby se Vsetínem máte hrát v neděli 18. prosince v době, kdy je na programu finále MS ve fotbale. Neuvažujete o změně času?

„Byl jsem postavený před hotovou věc. Nikdo si před dvěma měsíci tu kolizi neuvědomil. Teď je to na Vsetínu. Navrhli jsme, aby se hrálo od třinácti hodin. Vsetín navrhuje začít ve dvanáct. Opravdu si myslím, že by nám finále fotbalu ubralo hodně lidí. Hlavně našich fanoušků. Rozhodne se v pátek.“

Co bude s vaším podnikáním?

„Svoji společnost uspím a budu se věnovat naplno funkci generálního manažera Beranů. Za to budu ohodnocen. Nic víc a nic míň.“

