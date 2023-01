Zlín válí a stoupá tabulkou. V derby pomohla i minela brankáře Vsetína

Rychlý návrat mezi elitu? O něm básnili v hokejovém Zlíně, ale start sezony ukázal, že postup zpátky do extraligy bude hodně náročný. V poslední době snad svítá na lepší časy. Berani v pondělí zvládli derby ve Vsetíně (3:2) a zapsali šesté tříbodové vítězství v řadě. Pomohla jim k tomu i kuriózní minela domácího brankáře Maksima Žukova, který si něšťastně zametl puk do branky.

Slavné značky tuzemského hokeje se potkávají až v druhé nejvyšší soutěži. Vsetín má šest titulů v extralize, Zlín dva. Nyní však bojují o návrat mezi elitu. Zatím k němu mají blíž Valaši, kteří jsou na druhém místě. Zároveň do pondělí ovládli všechny tři souboje se Zlínem.

Ale v posledním derby se konečně zadařilo Beranům. Na skóre nejvyrovnanější vzájemný duel po prohrách (0:2, 1:4, 2:5) zvládli 3:2. Pomohla jim k tomu i kuriózní hrubka ruského brankáře Vsetína Maksima Žukova.

Ten je přitom považován za jednoho z nejlepších brankářů první hokejové ligy. Dva roky zpátky dokonce nakoukl do extraligy v dresu Sparty. Ale zrovna nezazářil, což platí i o posledním derby.

V zápase si za stavu 1:1, tak jak je běžné, chtěl hokejkou přisunout puk pod lapačku. Ale přehnal to a kotouč si poslal za vlastní záda. Zlín pak brzy navýšil a i když domácí snížili, na body jim to již nestačilo.

„Zúčastnili jsme se zápasu pouze v jedné třetině, a to je v souboji s kvalitním soupeřem jako je Zlín málo. V prvních dvou třetinách byl náš výkon doslova dietní. Není to bohužel poprvé a už to budeme řešit radikálním způsobem. Play off se blíží a podobné průměrné výkony si nemůžeme dovolit,“ řekl nespokojený kouč Vsetína Jiří Weintritt po utkání.

Trenér soupeře Miloš Říha mladší mohl být po velkém regionálním zápase konečně spokojený. „Každý zápas v derby je svátkem a průběh utkání podle toho vypadal. Děkuji celému týmu za enormní obětavost a perfektní práci v celém zápase,“ prohlásil pro klubový web.

Zlín uspěl pošesté v řadě a stoupá tabulkou. Už je sedmý a pozice pro předkolo by mohl udržet. Na pozice zajišťující přímý postup do čtvrtfinále ztrácí šest bodů.

Před třemi týdny přitom generální manažer Robert Hamrla sáhl hráčům na platy a prohlásil, že končí hru na postup. Těžko říct, zda právě tohle pomohlo. Ale sám boss byl po vyhraném derby velmi spokojený.

