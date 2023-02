Šéf Zlína o vzestupu i odchodech: Některá srdíčka potřebují bypass

Kdy se to zlomilo k lepšímu?

„Už v době, kdy jsme moc nebodovali, jsem říkal, že se mi hra líbí. Byl jsem přesvědčený, že jdeme pod Milošem Říhou správnou cestou. Bohužel výsledky nebyly. I pro fanoušky to bylo těžké. Přišla změna trenéra a kýžené body hned nenaskakovaly. Teď se to otočilo. Modlíme se, aby to vydrželo. Máme to dobře rozehrané. Strašnou vzpruhou je poslední vítězství v derby ve Vsetíně. To se ve Zlíně bere úplně jinak. Atmosféra na Lapači mě zase vzala. Chytával jsem tam a proti mně neoficiální nároďák. Teď jsem ale zjistil, že jsem nervóznější než v bráně.“

Proč to nešlo dřív?

„Musíme si na rovinu říct, že problém tady byl. Řešení, se kterým přišel Miloš Říha, se nedá zrealizovat ze dne na den. Pokud by přišla série šesti výher hned po jeho příchodu a stáli za ní hráči, nebylo by to normální.