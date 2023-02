Skandál v Chance lize? Kolín dal gól, rozhodčí ho zřejmě chybně neuznali

Mělo se jednat o řadový zápas první hokejové ligy. Na led kolínských Kozlů přicestovali přerovští Zubři, aby se poměřili v rámci 44. kola základní části Chance ligy. Přerov si odvezl výhru 3:1 a upevnil si svou pozici mezi nejlepšími šesti celky soutěže. Právě prvních šest mužstev postoupí přímo do čtvrtfinále play off. Zápas však ovlivnila situace z 53. minuty, kdy podle všeho hlavní rozhodčí Roman Svoboda se svými kolegy neuznal regulérní gól Kolína.

Nebyl to nijak strhující zápas, a když na počátku třetí periody zvyšoval po jemné teči hostující Zdeněk Okál už na 3:0 pro Přerov, zdálo se, že kolínský stánek bude dobyt nájezdníky z Moravy. Jenže domácí se obdivuhodně zvedli.

Během celého utkání Kolín napočítal šancí, že by to za normálních okolností stačilo na dva zápasy. Chytlo se až nenápadné nahození od modré Josefa Zajíce ve třetím dějství. Do té doby bezchybný benjamínek Daniel Král v přerovské brance nekapituloval.

Po Zajícově gólu se kolínská ofenziva snažila o kontaktní trefu, která přišla zhruba sedm minut před koncem v závěru přesilovky. Odražený kotouč se dostal ke Zdeňku Královi, který zcela evidentně překonal svého jmenovce Daniela ve svatyni Přerova.

Puk doslova napnul síťku a hlavní rozhodčí Roman Svoboda byl za brankou v ideálním postavení. Dokonce v prvním okamžiku vložil píšťalku do úst a gestem to vypadalo, že gól uzná, jenže rychle rozpažil a branka tak oficiálně nepadla.

Rozhodčí nemohli inkriminovaný moment zkontrolovat na videu, které zkrátka v Kolíně není k dispozici, takže sudí zápasu museli dát na svůj vlastní úsudek, a pokud nebyl gól uznám kvůli jinému, v podstatě neviditelnému, prohřešku, pak měla branka platit.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Zdeněk Král a spol. se na sudího obořili, zatímco na druhé straně pelášil vstříc brankáři Soukupovi Jiří Krisl, který golfovým úderem po odpískání ještě více namíchnul domácí ochozy i hráče na ledě.

V ten okamžik dokonce přiletěl na střídačku Přerova z tribuny předmět někoho z rozzlobených diváků. Gól domácích v záplavě emocí stejně nebyl uznán a Kolín tak padl 1:3.

Po utkání střídmě hodnotil závěr střetnutí domácí kouč Petr Martínek. „Asi jsme v první třetině urazili pána Boha a nic nám tam nespadlo. Ve třetí třetině jsme byli jasně lepší, náš výkon gradoval. Bohužel stihli jsme dát jen jednu branku, možná dvě. Musíme se z toho oklepat,“ řekl Martínek pro klubový web.