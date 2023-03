Vášně! Stříkání vodou, nepodání ruky... Kouč zuřil, kousavá odpověď ze Zlína

Ve velkých emocích končila série semifinále Chance Ligy mezi Zlínem a Třebíčí (celkem 1:4) . Trenér poraženého celku Kamil Pokorný odmítl po posledním zápase podat ruku bývalému reprezentantovi Zdeňkovi Sedlákovi, jednomu z asistentů Miloše Říhy mladšího. „Nevím, co je to za člověka. Neustále na nás pořvával a urážel nás. Takovým lidem ruku nepodám,“ hřímal třebíčský kouč.

Vítěz základní části Chance ligy se do finále soutěže nepodívá. Mezi čtyřmi padl s obrozeným Zlínem, v sobotu prohrál šestý duel na domácím stadionu 1:2. A trenér Pokorný to těžce nesl.

„Na ledě byla série férová,“ začal své hodnocení. Pak to vypálil naplno: „Jediný problém byl pan Sedlák, který přišel k týmu v průběhu sezony. V zápise není uvedený. Byl tam pan Říha, se kterým jsem problém neměl, a pan Horák,“ dodal.

Pořvávání mezi střídačkami k play off patří. V tomto semifinále ho bylo dost. Podle Sedláka však nešlo o nic extrémního. Slovům kouče soupeře se podivil. „Nad vyjádřením pana Pokorného jsem se usmál a pobavil,“ reagoval Sedlák pro iSport.cz s tím, že byl v zápise normálně napsaný.

„Stačí ho otočit na druhou stranu,“ vzkázal Pokornému. „Nejsem si vědom žádného napadání trenérů. Člověk musí umět přijmout porážku. I od týmu, který má v rozhodujícím utkání pět juniorů v sestavě,“ doplnil. „K nějaké výměně názorů došlo, ale už se k tomu nechci vracet.“

Podle informací redakce iSport.cz byl někdejší útočník Sedlák během utkání postříkán vedoucím mužstva protivníka vodou z bidonu. Přesto po konci série podával Pokornému ruku. Ten ji nepřijal. „Nechtěl, neřeším to,“ pokrčil rameny Říhův asistent, jenž má na střídačce na povel střídání forvardů.

Co na to generální manažer Beranů Robert Hamrla? Další vášně ani on rozdmýchávat nechtěl. „Každá série play off je plná emocí a ani tato nebyla výjimkou. Myslím si, že nepřekročila meze tolerance,“ sdělil v neděli.

Sedlák k tomu doplnil: „Musím s potěšením konstatovat, že náš tým se s náročnými podmínkami vypořádal velice dobře a po zásluze postoupil. Odolnost vůči tlaku je nutným předpokladem k úspěchu. Přestože jsme byli často konfrontováni s podmínkami, které byly minimálně hraniční, nepotřebuji je jakkoliv komentovat. Snažili jsme se na ně být připraveni, nenechat se jimi ovlivnit a současně dát důrazně najevo, kde jsou hranice a tvrdě o ně bojovat.“

Zlínský sok pro finále vzejde ze dvojice Vsetín-Prostějov, kde je stav zatím 3:2.