Říha: Zlín se pobláznil. Šance na postup do extraligy je strašně malá

Extraligovými vraty mu Jágrova parta třískla v baráži před nosem. I tak má kouč Miloš Říha z půl sezony ve Zlíně skvělý pocit. Zvadlé mužstvo, jemuž hrozil sestup z Chance ligy, přivedl k triumfu v soutěži a oživil s hráči zájem o hokej ve městě. Co oživil, zažehl nový boom. Každopádně ho štve, že je cesta do extraligy za stávajícího herního modelu víceméně uzavřená. „Mělo by se zatlačit na to, aby to bylo férovější,“ nabádá trenér Beranů příslušné hokejové orgány.

Jak hodnotíte baráž?

„Kladno bylo herně lepší a zaslouženě vyhrálo 4:0. Není třeba co dodávat. Ale nechci, aby to shodilo to, co se nám povedlo předtím. Vyhrát Chance ligu je neskutečně těžké. Je to obrovský úspěch. Nám to sedlo, všechno se nám dařilo. I když jsme měli užší a na jménech méně zkušený kádr než ostatní. Mančaft byl během sezony chvílemi předposlední. Je úžasné, co se nám podařilo.“

Minimálně jeden zápas jste ale vyhrát chtěli a možná měli, ne?

„Samozřejmě, že to mrzí. Jsme hodně zklamaní. Šli jsme do baráže vyhrát, ale od prvního zápasu měli oni navrch. Hráli fakt dobrý hokej. Vůbec do ničeho nás nepouštěli. Nám pak ubývaly síly, což není žádná výmluva. Každý, kdo se na to díval objektivně, to viděl. Přišlo mi, že ve třetím utkání jsme se ani nemohli rozjet. Vypadalo to až děsivě. Každopádně kluci do toho dali jednoznačně maximum. Musím jim poděkovat. Vymačkali ze sebe zbytek sil. Jsem rád, že čtvrtý zápas byl výsledkově vyrovnaný (0:1).“

Ověřil jste si naživo, jak těžké je postoupit z Chance ligy do extraligy. Za rok to nebude jinak.

„Je to divné. V extralize už se nehraje ani play out. My jsme hráli v sezoně nepříjemný, agresivní hokej, ke kterému jsme se v baráži ani nedostali. Hráči už byli vyřízení a pomlácení. Deset z nich hrálo na hraně. Někdo by se nad tím měl zamyslet. Oni byli odpočatí, hodně trénovali.“

Jak tedy udělat ten krok zpátky mezi elitu?

„Asi je potřeba mít dva mančafty. Ale to by zase neměli všichni hráči potřebný počet zápasů. My jsme ani nemohli využít kluky na střídavý start. Nechci si stěžovat, spíš mluvím za všechny kluby Chance ligy. Šance postoupit je strašně malá, zvlášť když se hraje jeden na jednoho. Sportovní cestou je to extrémně těžké. Systém by se měl přehodnotit. Za poslední roky přes baráž nikdo nepostoupil. Kdyby se dalo Kladno do play off první ligy a nasadilo ho jako jedničku, nic by se nestalo. Museli by si to uhrát a my bychom měli šanci je porazit.“

Co tedy dál ve Zlíně?

„V pondělí se sejdeme s majitelem a musíme si říct, jaký bude cíl pro příští sezonu. Podle toho se musíme zařídit. Pokud bychom chtěli jít na postup, musíme mít minimálně pět kvalitativně vyrovnaných pětek. Samozřejmě se vám pak může stát jako Porubě a Vsetínu, že je budete mít a stejně vás potom někdo v play off střihne. (úsměv) I mančafty v Chance lize do toho dávají hodně prostředků. Mělo by se zatlačit na to, aby to bylo férovější.“

Vám tohle angažmá sedlo, co?

„Co se týká hlavního trenéra u mužů, asi to byla moje nejúspěšnější sezona. Mám z toho dobrý pocit. Byl to velký zážitek. Zlín se hokejově pobláznil, lidi byli fantastičtí.“