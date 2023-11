Hrňa vzpomíná na Čechmánka (†52): Zasáhlo mě to, bude nám shora fandit

Zpráva o předčasném skonu Romana Čechmánka Erika Hrňu zarmoutila. O to víc, když jej dobře znal. Chodíval se na něj totiž dívat coby vsetínský junák v 90. letech za časů vsetínské dynastie v extralize. A po letech s ním dokonce usedl do stejné kabiny. Bylo tomu tak v Třinci, kde v letech 2007 až 2009 „Čeman“ svou zářivou hokejovou kariéru uzavíral, zatímco Hrňa tu svou mezi seniory teprve rozjížděl. „Když na obrazovce byly Romanovy obrázky, rozhodilo mě to,” vyprávěl po speciálním utkání se Sokolovem současný kapitán Valachů. Právě v tomto duelu fanoušci i klub vzdali Čechmánkovi hold.

Jak bylo těžké, vzhledem k okolnostem s Čechmánkovým úmrtím, do zápasu se Sokolovem nastoupit?

„Řešili jsme to a velmi nás to zasáhlo. Ale před úvodní buly jsme se už snažili na tuhle věc aspoň na chvilku zapomenout. Přesto musím říct, že když na obrazovce běžely různé fotky Romana, že mě to rozhodilo. Avšak stejně pro samotný zápas jsme tyhle pocity museli potlačit a soustředit se pouze na hru. Jsem rád, že se nám to povedlo a že jsme vyhráli 4:0.“

Symbolickou nášivku s Čechmánkem budete na dresech nosit dokonce sezony. Co tomu říkáte?

„Budeme se snažit hrát pro něj a snad sezona dobře dopadne. Doufám, že se na nás bude shora dívat a fandit nám.“

Jako vsetínský odchovanec jste jej jistě mnohokrát v bráně Valachů viděl. Jak na to vzpomínáte?

„Chodíval jsem na něj a hlavně po letech jsem s ním byl v Třinci. O to víc mám na něj silnější vzpomínky, i proto to pro mě byla hrozně smutná zpráva. Tehdy v Třinci jsem sice byl mladý kluk, ale pamatuji si, jak jsme trénovali a jak jsem na něj střílel. Nacházel se už na konci kariéry, ale uměl tým nabudit a zároveň dát rázným slovem najevo, že takhle to dál nejde, pokud se nedařilo.”

Považujete jej za největší vsetínskou ikonu historie?

„Už jsem o tom četl jeden článek a musím s ním souhlasit. Tvrdili tam, že nejvýraznějšími ikonami byl právě on a Jirka Dopita. Mezi osobnosti budou patřit i další jména, ale tihle dva budou v historii opravdu nejvíc.”

Čechmánek se prosadil i v NHL. Sledoval jste ho tehdy?

„Ano. I tam ukázal, že je velice dobrým gólmanem. Navíc do Ameriky odešel v pozdějším věku. O to víc to bylo cennější, že tam působil.”