Ostré derby na tabletu. Huf očaroval střelce Vsetína. Kouč: Byl výborný

Když derby, tak pěkně dlouhé a napínavé. Ať to stojí za to a lidi se baví. Na vsetínském „Lapači“ se nervovali až do samostatných nájezdů, v nichž hosté ze Zlína v taháku 35. kola Chance ligy ošálili Vsetín a triumfovali 2:1. Gólman Maxim Žukov si během úpravy ledu u mantinelu nanečisto nacvičoval couvání a vykrývání úhlů. Nepomohlo to, obratnými manévry na něj vyzráli Zdeněk Čáp a Jakub Šlahař. Všichni čtyři střelci soka vyhořeli na skvělém Danielu Hufovi. „Po zápase jsme si řekli, že potřetí neprohrajeme,“ prohlásil kouč poražených Luboš Rob před cestou do Frýdku-Místku.

V této sezoně mezi oběma velkými konkurenty zatím platilo, že domácí vyhrává. Řada byla na Vsetínu, jemuž chybělo pár opor. Zejména kapitán Erik Hrňa. V deštivém sobotním podvečeru mu fandili také Rostislav Vlach, Michal Tomek a Radim Tesařík. Právě tři hokejové legendy ze zlaté éry se postaraly o úvodní symbolické slavnostní buly. V první třetině však štěstí nepřinesly.

Zlín se utrhl do vedení po pozoruhodné situaci. Když vsetínský bek Robin Staněk vyslal bombu od modré, místním fanouškům i některým hráčům vyletěly ruce nad hlavu. Puk však břinkl o horní tyčku a akce pokračovala kontrem soupeře. Na jejím konci byla hrubá chyba brankáře Maxima Žukova, který za sebe nechal propustit pod betonem lehký puk od Michala Gaga. Vlastně to ani nebyla střela. „Prošlo to, jak se říká, pod ledem. Takový gól obyčejně nepadá,“ posteskl si Rob. „Zabrzdilo nás to a pak nás to stálo spoustu sil,“ dodal.

Hosté se nejdřív radovali z gólu střídmě. Rozhodčí si totiž vyžádali záznam, aby si ověřili, jestli se Staňkův projektil náhodou neodrazil od zadní tyčky v bráně. Pokud by zjistili, že ano, musel by platit gól Vsetína a zlínský by se anuloval.

Zkoumání trvalo dlouho, hráči se mezitím projížděli po ledě, aby jim neztuhly nohy. V napětí byli i diváci. Finální verdikt domácím stranu nepotěšil. Uznána byla Gagova trefa. Zlínští lehce nabyli náskok, který pak se štěstím bránili. Vsetínské ofenzivní vlny narážely na gólmana Hufa a vlastní střeleckou sterilitu. Teplota na zaplněném zimáku stoupla z původních čtrnácti stupňů až na osmnáct.

Tablet šel znovu do akce na začátku druhé dvacetiminutovky, kdy nejprve jeden ze zlínských borců zlomil v souboji protivníkovi hokejku a z následného kontru v oslabení dovezl vleže puk na svém těle do branky zadák Jakub Husa. Čím ho protlačil za Žukova? Na to se šli sudí opět mrknout. Odhalili, že rukou a gól na 0:2 neuznali. To se Zlínským nelíbilo. „Koukali jsme na to a měli jsme pocit, že to rukou neposunul. Rozhodčí nám pak vysvětlili, že to na záznamu viděli jinak. Respektovali jsme to,“ přijal kouč Jan Srdínko verdikt s nadhledem.

Pak už se roztočily na tribunách zeleno-žluté šály, neboť početní výhodu ještě stihl využít povedenou ránou Pavel Klhůfek, odchovanec Beranů. Vsetín to nakopl, dusil rivala v jeho pásmu, ale Huf se pořád bránil otočce skóre. Došlo i na potyčky hvězd. Před bránou vystartoval finský bek Aleksi Salonen po Luboši Robovi mladšímu a ten si to nenechal líbit.

Klid nenastal ani po odpískání konce druhé třetiny. Nejprve si něco před pěti tisícovkami lidí emotivně vyříkávali Miroslav Holec s Husou, tahali se při tom za dres. Tím vyhecovali dalšího Fina Markuse Koja, jenž vyzýval k bitce Vojtěcha Tomiho Rozhodčí však hrozící boxerskou vložku včas zarazili a rozdali jen menší tresty.

Pasivnější Berani měli jedinečnou šanci rozhodnout derby. Smetanovu chybu hasil v 54. minutě faulem vysokou holí obránce Šimon Jenáček. Vyfasoval čtyři minuty a hosté měli dost času na to, aby největšího hokejového nepřítele v čele s rozchytaným Žukovem zlomili. Jenže dlouhou přesilovku sehráli velmi zle, stejně jako ty předchozí. Prodloužení nakonec bylo jejich vítězstvím. To pravé za dva body přidali v nájezdech, které vyhráli 2:0. „Kdybychom se měli za každou chybu na hráče zlobit, tak za chvíli nemůžeme trénovat,“ reagoval pragmaticky Rob na Smetanovu hrubku v rozehrávce. „Kluci to vzali týmově,“ ocenil výborně ubráněné oslabení.

Nakonec jim to vyneslo jediný bod, neboť nájezdníci Čáp se Šlahařem perfektně trefili prostor mezi Žukovými betony. „Nesmírně si toho vítězství vážíme, Huf chytal výborně. Bylo to složité, trošku nám chyběla šťáva i v přesilovkách,“ shrnul Srdínko, jenž se vrátil na místo, kde to z hráčské i trenérské kariéry dokonale zná. Tentokrát ze Vsetína odjížděl jako vítěz. „Doběhlo nás to, že jsme měli ve třetí třetině vyloučené. Včetně mého faulu. To mě mrzí. Jinak bychom to rozhodli,“ mínil jediný domácí střelec Pavel Klhůfek. „Hufíno je dobrý gólman, ale ten náš dostal taky jen jeden gól,“ připomněl.

Co na to všechno říkal hlavní hrdina Huf? Těžko říct. Zlínská výprava ho mezi novináře navzdory žádosti nepřivedla. Autobus s Berany vyrazil ve tmě po druhé výhře v řadě na krátkou, ovšem veselou cestu domů. Vsetínští budou v pondělí na ledě Frýdku-Místku odvracet třetí porážku v řadě.

Výsledky 35. kola Chance ligy:

Slavia Praha - Znojmo 3:5 (2:2, 1:1, 0:2)

Branky: 12. Kremláček, 13. Slavík, 37. L. Strnad - 5. J. Hruška, 17. T. Svoboda, 39. Matuš, 45. Šťovíček, 60. Jenyš

Poruba - Jihlava 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Branky: 6. Doudera, 43. Střondala, 60. O. Šedivý - 53. Strejček

Kolín - Prostějov 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 3. Piegl, 10. Vrhel, 22. Síla, rozhodující sam. nájezd M. Chalupa - 2. Venkrbec, 27. Jiránek, 53. J. Veselý

Litoměřice - Sokolov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky: 11. Plos, 51. Korkiakoski

Přerov - Pardubice B 5:2 (2:1, 0:1, 3:0)

Branky: 42. a 60. Krisl, 4. Mácha, 17. Pechanec, 58. Kudělka - 9. a 37. Herčík

Vsetín - Zlín 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 25. Klhůfek - 3. Gago, rozhodující sam. nájezd Šlahař

Třebíč - Frýdek-Místek 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 15. a 60. D. Michálek, 40. Matyáš Svoboda z tr. střílení