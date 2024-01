(Ne)uzavřená extraliga: Chceme přímý postup, tvrdí vsetínští tahouni

Sice máte šanci postoupit mezi elitu, pravděpodobnost je ale spíše symbolická. Hokejová Tipsport extraliga oficiálně není uzavřenou společností, v současném systému baráže je ale extrémně složité z Chance ligy mezi smetánku proklouznout. Své o tom vědí ve Vsetíně. Valaši by po dvou účastech v prvoligovém finále v řadě (s Jihlavou a Zlínem) rádi proklouzli do baráže – a tam potrápili nejhorší tým české nejvyšší soutěže. Připomeňme, že v ní naposledy Vsetín startoval v sezoně 2006/2007.

O minimální naději, že bychom se v příštím ročníku dočkali nováčka v extralize, nedávno vyprávěl trenér Přerova Michal Mikeska v našem podcastu Zimák. Ostatně poslední dvě baráže dopadly pro nejhorší tým elitní soutěže jednoznačně: Kladno přehrálo Jihlavu 4:1 na zápasy, o rok později pak Rytíři smetli Zlín v nejkratším možném čase (4:0). Teď by se rád o slovo přihlásil Vsetín.

„Nejspravedlivější by byl přímý postup a sestup. To si ovšem extraligové kluby samozřejmě neprohlasovaly. Každopádně víme, jaká jsou pravidla, a s čím jsme šli do sezony. Postoupit v tomto systému je ohromně těžké – a bylo by to složité i v předchozím systému 2+2 (baráž dvou nejhorších týmů extraligy a dvou nejlepších prvoligových – pozn. red.). Takto by ale šance byla aspoň o něco větší, pár celkům se takhle postoupit povedlo. Bylo by to zajímavější, nic s tím teď ale nenaděláme,“ povzdechl si kanonýr Valachů Luboš Rob ml.

Vsetínský bek Ondřej Smetana souhlasí. „Podle mě by poslední v extralize měl jít dolů a vítěz Chance ligy rovnou nahoru. Když na to nebudeš mít, za rok zase spadneš, naopak extraligista by měl možnost se vrátit. Skupinová baráž čtyř týmů by byla taky lepší, ale pořád by vítěz nižší soutěže měl brát všechno. Loni jsme si to sami vyzkoušeli se Zlínem. Mlátíte se s ním o každý centimetr ledu, řve na vás vyprodaný stadion, měsíc a půl hrajete v únavě, a pak máte jít na odpočatý tým z extraligy,“ připomíná řízný jedenatřicetiletý obránce.

Nehledě na tom, že abyste zvýšili svou šanci na postup, potřebujete mít v nižší soutěži soupisku extraligové úrovně. Což je v dlouhodobém horizontu finančně neudržitelné. Pokud se postup nepovede na první dobrou, přichází problémy. Vyprávět o tom může při marné snaze o návrat Slavia, či Chomutov, jemuž se povedlo projít nahoru až na několikátý pokus. A takové Ústí nad Labem po čtyřech prohraných barážích zbankrotovalo.

Stabilnější základy má aktuálně Vsetín, který kontroluje druhou pozici v tabulce. Tu si upevnil středeční výhrou v Litoměřicích 5:2. „Po Vánocích jsme si dali za cíl skončit do druhého místa, pomohli jsme si předešlými výhrami nad Třebíčí a Prostějovem. Vedoucí Poruba je asi nedostižitelná a raději se ještě díváme v tabulce i pod sebe. Když skončíme druzí, začneme čtvrtfinále i semifinále doma,“ pochvaluje si Rob, jemuž už nikdo neřekne jinak než přezdívkou "Kondor".

Šikovný útočník si před časem vyzkoušel extraligu v Plzni, nyní ale patří zpět mezi opory Vsetína. Měl nabídky z nejvyšší soutěže? „Možnost střídavých startů by letos byla, ale měli jsme marodku a vím, že by mě klub nepustil,“ popisuje syn legendárního útočníka českobudějovického Motoru a také jednoho ze vsetínských trenérů Luboše Roba staršího.

Byli jsme rádi, že Zlín spadl

Minulou sezonu šel do baráže Zlín, a to ze šestého místa po základní části. Ani nyní Berani zatím neexcelují. Berou je Vsetínští přesto stále za největšího konkurenta? „Překvapuje mě, že se Zlín opět pohybuje níž, než se čekalo, zatím to proto vypadá, že naším největším vyzyvatelem bude Poruba. Ale na finále mají až čtyři týmy. Navíc Zlín, i tím, že získal Petra Holíka z Komety, to myslí vážně,“ předesílá Rob.

Jeho týmový parťák, skoro dvoumetrový pořízek Smetana, si valašská derby nemůže vynachválit. Odchovanec Litoměřic, jenž si první ligu vyzkoušel i v Ústí nad Labem, na takové divácké návštěvy, ať už na Lapači, nebo na stadionu Luďka Čajky nebyl zvyklý. „Když tady po letech bylo derby, bylo to neskutečné. Zápasy sledovaly stovky policistů, a stejně fanoušky neuhlídaly. Tohle musíte zažít, přál bych každému, aby to viděl,“ směje se v reakci na události z minulé sezony, při nichž mělo pár fanoušků dohru u soudu. Rivalita mezi oběma městy snad nemůže být větší.

Devadesátkové povstání: TOP momenty z historie bitev mezi Vsetínem a Zlínem

Za Zlín v soutěži je rád i Rob. „Byl to s nimi zážitek, finále mělo grády, chodí tam lidi. Nechci nikoho urazit, ale hrát finále třeba v Sokolově, nebyl by tam takový náboj, když to řeknu blbě. Lépe se přece jen hraje před plným stadionem, než když dorazí pětistovka fanoušků. Z toho pohledu, když už měl někdo sestoupit, tak jsme byli rádi, že to byl Zlín a že jsme získali derby navíc,“ přemítá osmadvacetiletý útočník.

Rob také s odstupem času zavzpomínal na nevšední prosincovou příhodu, kdy jej spoluhráči při cestě na zápas nechali na čerpací stanici a odjeli bez něj. „Teď, když se jde na benzínku, tak se jako první kontroluje, jestli jsem v autobuse, tak snad se to nebude opakovat,“ chechtal se momentálně třetí nejproduktivnější hráč Chance ligy na konci dalekého tripu do Litoměřic, které setnul jedním ze svých třinácti gólů nynější sezony.

Úspěšné baráže prvoligových týmů v systému 1 vs. 1

1999: Znojmo – Jihlava: 4:3 na zápasy

Znojmo – Jihlava: 4:3 na zápasy 2002: Liberec – Kladno: 4:1 na zápasy

Liberec – Kladno: 4:1 na zápasy 2003: Kladno – Havířov: 4:2 na zápasy

Kladno – Havířov: 4:2 na zápasy 2004: Jihlava – České Budějovice: 4:0 na zápasy

Jihlava – České Budějovice: 4:0 na zápasy 2005: České Budějovice – Jihlava: 4:1 na zápasy

České Budějovice – Jihlava: 4:1 na zápasy 2008: Mladá Boleslav – Ústí nad Labem: 4:1 na zápasy

Mladá Boleslav – Ústí nad Labem: 4:1 na zápasy 2012: Chomutov – Mladá Boleslav: 4:2 na zápasy

„Lapač je naše národní divadlo." Jak funguje Vsetín: projděte si šatny i kamrlík se slivovicí!

