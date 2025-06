Na Tour de France v Česku už se začíná pracovat. Reálné je to od roku 2029

Letos budou čeští fanoušci cyklistiky sledovat start Tour de France v televizi nebo někteří přímo ve francouzském Lille. Rýsuje se jim však stále reálnější naděje, že za pár let by u toho mohli být osobně, a nemuseli by přitom opustit české území. Vláda ve středu pověřila šéfa NSA sestavením pracovní skupiny, která připraví kandidaturu a bude vyjednávat s pořadatelskou společností ASO. Akce by pak měla stát stovky milionů korun, její přínos má být ale mnohonásobně větší.

Vidět peloton Tour de France v akci a nemuset přitom jezdit vůbec daleko, to je snem každého cyklistického fanouška, a nejen jejich. Ne nadarmo je tato akce označována za největší cyklistický závod světa a jednu z největších sportovních akcí celého léta.

Daleko před balíkem cyklistů jezdí karavana sponzorských aut, z nichž pracovníci hází divákům podél trati různé dárky od čepic, triček až po dětmi oblíbené gumové bonbony. I proto tento závod milují právě také děti, které takový zážitek může inspirovat k tomu začít sportovat.

A vypadá to stále reálněji, že by to mohly zažít i české děti, potažmo všichni cyklističtí nadšenci.

Ve středu totiž vláda pověřila šéfa Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka sestavením sedmičlenné pracovní skupiny, která má dát do kupy podklady pro pořadatelskou společnost ASO a vyjednávat s ní o podmínkách Grand Départ, tedy velkého startu Tour de France v České republice. „Pověření vládou bylo vyvrcholením procesu. 18. února byl v Praze ředitel Tour de France Christian Prudhomme. Sešel se tady se skupinou lidí, ve které byli premiér, předsedkyně sněmovny, hejtman Jihočeského kraje, primátor Prahy, zástupci Českého svazu cyklistiky. My jsme projevili deklarativní zájem České republiky bavit se o možném pořádání Grand Départ v Česku. Představili jsme nejen náš zájem, ale i to, že máme co nabídnout, ať už jsou to infrastrukturní věci, či zkušenosti českých organizátorů velkých akcí,“ přiblížil Šebek.

Členy pracovní skupiny jsou vedle šéfa NSA hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, bývalý profesionální cyklista a nyní sportovní ředitel worldtourové stáje Bahrain-Victorious Roman Kreuziger, viceprezident Českého svazu cyklistiky Robert Kolář, Přemysl Novák z projektu L´Etape Czech Republic by Tour de France. Dále jsou v ní radní Prahy odpovědný za sport Antonín Klecanda a ředitel CzechTourismu František Reismüller.

„Naším úkolem bude vypracovat projekt a představit jej pořadatelům ve Francii. Musíme zjistit podmínky, které by pro nás z toho vyplývaly - finanční, technické, logistické, garance toho, že budeme schopni naplnit všechny parametry. Vytvoření skupiny je ale významný krok a už jsme se pustili do práce,“ dodal Šebek.

Jihočeský hejtman už se účastnil jednání s organizátory Tour. „Tam zazněla jedna strašně důležitá věc: pro vedení ASO je zásadní, jak velkou roli hraje cyklistika v dané zemi. Také tam zaznělo to, jak je důležitá spolupráce se Škoda Auto, což by také mohlo hrát pro nás,“ prozradil Kuba.

Rokem, o kterém se nejdříve uvažuje jako o reálném, je 2029.

„Je to horizont 2029 plus, spíš to plus, dřív to není možné. Co se týče financování, nevíme, jaká ta částka bude. Ale pokud by se to stalo realitou, tak to budeme vědět dostatečně dopředu. Plánujeme významné sportovní události v horizontu třech let a více. Kdyby Tour byla realitou, tak abychom byli s ostatními svazy schopni vykomunikovat, aby na daný rok nežádali o pořádání velkých akcí. Abychom měli dostatečné finanční prostředky na to tu akci podpořit,“ přiblížil Šebek.

Odhadované náklady na Grand Départ v Česku jsou 600 až 800 milionů korun. Podle členů pracovní skupiny je však potřeba si uvědomit, že přínos celé akce by byl mnohonásobně vyšší.

„Tour nepřináší jen to, že by diváci stáli kolem cesty, ale je to úžasná reklama na zemi, která má v turismu velký potenciál. Ambice ČR dělat tyhle věci a uvědomovat si jejich dopad do života lidí je strašně důležitá. A to mě na Tour baví, protože ta to dokáže extrémně spojovat a pracovat s tím,“ řekl Kuba s tím, že pozitivní ekonomické dopady ve svém kraji poznali už při pořádání dřívějších akcí, naposledy to bylo třeba mistrovství světa v hokeji žen.

Přemysl Novák už byl dříve v kontaktu s jinými pořadateli Grand Départ a může tak čerpat z jejich zkušeností.

„Hodně jsem byl v kontaktu s organizátory z italského regionu Emilia Romagna, kde byl Grand Départ loni. Dostal jsem se k dokumentu, který mapuje přínosy pro daný region, což je debata, která mi tady zatím chybí. Konkrétně region Emilia Romagna investoval 5,1 milionů euro a okamžitý přínos během etap byl 124 milionů eur. Plus odložené efekty, že vám tam turisté přijedou i později, 277 milionů eur. Takže debata podle mě není, jestli to udělat, ale jak se snažit vytěžit z toho co nejvíce,“ přiblížil Novák.

V jednání je tedy rok 2029, kde však mají Češi se startem v Praze a přesunem do jižních Čech silnou konkurenci. O tento rok totiž má zájem i Slovinsko, rodiště současného fenoména Tadeje Pogačara, který avizuje, že v roce 2030 ukončí kariéru.

„2028 bude určitě start ve Francii kvůli olympiádě v LA. Takže se bavíme nejdřív o roku 2029, pokud by chtěli střídat Francii a zahraničí, tak další by byl rok 2031,“ doplnil Novák.