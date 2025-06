Rivalita Vémola vs. Végh jako scénář z Hollywoodu. Karlos mi připomíná Jágra, říká režisér

Legendární bijec Karlos Vémola teprve před týdnem vyhrál v rozlučkovém klání s Attilou Véghem a už v sobotu se bude loučit s životem profi zápasníka. V House of Fun Prague se totiž koná speciální Noc s legendou, která je zároveň ukončením jedné velké kariéry, a také oslavou 40. narozenin populárního Terminátora. „Ano, budeme slavit jubileum ale také celou jeho kariéru, což jsme ještě nikdy nedělali. Asi to bude provázet spousta emocí,“ vypráví Petr Větrovský, promotér akce.

Je podle vás právě takový vyrovnaný pětikolový zápas tou ideální tečkou za Vémolovou kariérou?

„Stoprocentně. Já dělám sportovní dokumenty, a kdyby Karlos i Attila už neměli natočené filmy, hned bych se jejich příběhu chytnul. Je to totiž až hollywoodský scénář. Oba jsou králové, na nichž stojí jedna celá éra domácí scény a bude hrozně těžké, aby je někdo napodobil nebo se jim alespoň přiblížil.“

Věříte, že Vémola výhrou v Edenu skutečně skončí?

„Nejsem kompetentní, abych se k tomu vyjadřoval… Trochu mi připomíná Jardu Jágra. Miluje tu dřinu, ten sport. Když jsem se při přípravě scénáře na Noc s legendou ponořil do jeho příběhu, poznal jsem, jak moc to pro něj znamená. Na jednu stranu očekávám, že ho budou časem svrbět ruce, ale na tu druhou vnímám, že má spoustu dětí, manželku, zkrátka rodinu, se kterou chce trávit čas. Zároveň už má to tělo dost zhuntované, častokrát to v přípravách rval přes závit. Jestli bude pokračovat, nebo ne, si nedovedu tipnout.“

Jak náročné bylo připravovat tuto show?

„Příprava s Karlosem je velice snadná. On je ohromně pracovitý člověk. Karlos totiž neměl nikdy nic zadarmo, vše si musel vydřít, a ta píle mu zůstala doteď. Co se týče plánování akce, komunikovalo se mi s ním skvěle. Záleží mu na výsledku a na publiku.“

Tato Noc s legendou bude zároveň i narozeninovou oslavou, Vémola bude slavit čtyřicetiny.

„Ano, budeme slavit jubileum ale také celou jeho kariéru, což jsme ještě nikdy nedělali. Asi to bude provázet spousta emocí.“

Kam až jste při přípravě scénáře zašel?

„Pátral jsem až do Karlosova narození. Jeho dětství je hrozně zajímavé a významně formovalo to, jakým dnes je.“

Vstupenky na Noc s legendou můžete koupit v předprodeji ZDE>>>

Karlos Vémola se oficiálně rozloučí s kariérou na speciální Noci s legendou • VDN promo