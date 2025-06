Přestupy v extralize ONLINE: Kladno hlásí škrty, loučí se Jarůšek i další Lotyš

V extraligových Pardubicích se stále něco děje a naplno běží ladění kádru pro ročník 2025/26. Noví trenéři Filip Pešán s Karlem Mlejnkem postupně získávají do kabiny další jména, jedním z dalších potvrzených přírůstků by měl být obránce John Ludvig. Stále se také čeká na razítko v případě příchodu slovenského útočníka Pavola Regendy. Tohle se čeká, ale co se tolik nečekalo? Více čtěte ZDE >>>