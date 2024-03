Zlín srovnal sérii, když vyplenil Litoměřice 8:1! Dukla porazila Vsetín

Hokejisté Vsetína se radují z gólu v play off první ligy • hc-vsetin.cz

Hokejisté Zlína se vracejí do hry o postup do finále play off první ligy. Ve druhém semifinálovém utkání zničili Litoměřice 8:1 a srovnali stav série na 1:1. Proti Stadionu se v dresu Beranů nejvíc vyřádil útočník Martin Novák (2+2). Srovnat se podařilo také jihlavské Dukle, která porazila Vsetín 3:2 po samostatných nájezdech. Obě série budou pokračovat za vyrovnaného stavu v sobotu v Jihlavě a ve Zlíně.