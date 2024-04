Finále se Zlínem? Reklama na hokej, říká Jonák. Přeje si vyprodaný Lapač

Po zranění už zase válí v první lajně Vsetína, se kterým míří do baráže proti Kladnu. Vít Jonák (32) vstřelil ve čtvrtém finále play off Chance ligy se Zlínem důležitý třetí gól a teď se těší, že Lapač bude v úterý na možná rozhodující derby konečně úplně narvaný. „Není úplně rozdíl, jestli je tam čtyři a půl anebo pět a půl tisíc lidí. Ale přál bych si, aby bylo vyprodáno,“ vyznal se zkušený útočník po třetí výhře v sérii. „Když budeme hrát náš hokej, dovedeme to do vítězného konce,“ věřil.

Vyhráli jste dvakrát venku, vedete 3:1 na utkání, takže pohoda, nebo ne?

„Říkali jsme si, že by bylo super odvézt si odsud jeden zápas. Povedly se rovnou dva, takže paráda. Zlín hraje dobře, nikdo nemohl očekávat, že to bude vypadat jako u nás na Lapači. Na jeho stadionu se hra trošku srovnala. Je to derby, jak má být. Vynikající atmosféra, reklama na hokej. Když si vezmete v extralize sérii Pardubice-Hradec, všechny zápasy končily o gól anebo padl na konci další do prázdné brány po odvolání gólmana.“

Ve vsetínském dresu absolvujete už třetí finále Chance ligy. Dosud jste ani jednou ten poslední krok neudělali. Změní se to letos?

„Motivace je obrovská. Teď jsme tomu nejblíže. Musíme do toho úterního zápasu vstoupit s pokorou, vyváženou sebevědomím. Půjdeme si za tím, abychom to doma ukončili. Nejlepší pocit je z vítězství. Ať už hrajete extraligu, první ligu, krajský přebor nebo turnaj za barákem. Vždycky chcete vyhrát. I kluci ze Zlína. Ale v těch dvou posledních utkáních jsme byli o fous lepší. V detailech jsme letos lepší, tým je o něco zkušenější, psychicky odolnější a možná máme i o něco víc sil. Musíme si nastavit hlavy na úterý.“

Jak vám bylo, když jste kvůli zranění nemohl v play off hrát? Vynechal jste i oba finálové domácí duely.

„Bylo to dost frustrující. Člověk celý rok dře na tuto část sezony, do které jsme vstoupili dobře. I já jsem se cítil dobře. Zpočátku jsem měl pochyby, jestli do této sezony ještě zasáhnu. Nevěděl jsem, co se přesně děje. Ale člověk to neovlivní. Pracoval jsem na tom, abych se mohl co nejdřív vrátit a pomoct týmu.“

Máte velmi platný čtvrtý útok Zabusovs-Berzinš-Machala. Pochválíte spoluhráče?

„Kluci si sedli a je jich plný led. Je to lajna, která dokáže rozhodovat zápasy.“

